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https://arabic.sputniknews.com/20211230/لوهانسك-الشعبية-وصول-قوات-أوكرانية-دربتها-بريطانيا-إلى-خط-التماس-في-دونباس-1054778658.html
لوهانسك الشعبية: وصول قوات أوكرانية دربتها بريطانيا إلى خط التماس في دونباس
لوهانسك الشعبية: وصول قوات أوكرانية دربتها بريطانيا إلى خط التماس في دونباس
اكتشفت الميليشيا التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية، وصول قناصة من القوات المسلحة الأوكرانية تدربوا على يد مدربين بريطانيين، إلى قرب خط التماس في دونباس. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T20:19+0000
2021-12-30T20:19+0000
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لوهانسك - سبوتنيك. وقال ضابط الخدمة الصحفية للميليشيا ألكسندر مازيكين للصحفيين: "في 29 ديسمبر (كانون الأول)، وصل فريقان من القناصين إلى مواقع الخطوط الأمامية للواء 57 (من القوات المسلحة الأوكرانية)، بالقرب من تروخيزبينكا".وأضاف أن هؤلاء العسكريين الأوكرانيين تدربوا على يد قناصين بريطانيين، مفترضا أن قوات الأمن الأوكرانية ربما تحاول القيام بأعمال استفزازية في تلك المنطقة في فترة العطلة المقبلة.وتابع مازيكين: "نحذر قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من أنه في حالة وجود تهديد أو استفزاز من الجيش الأوكراني، فإن وحدات الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوهانسك جاهزة للرد بالمثل، وستقمع أي عمل عدواني على الفور".يسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.
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العالم, أوكرانيا, دونباس, شرق أوكرانيا

لوهانسك الشعبية: وصول قوات أوكرانية دربتها بريطانيا إلى خط التماس في دونباس

20:19 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / Anatolii Stepanovعسكري أوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
عسكري أوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / Anatolii Stepanov
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اكتشفت الميليشيا التابعة لجمهورية لوهانسك الشعبية، وصول قناصة من القوات المسلحة الأوكرانية تدربوا على يد مدربين بريطانيين، إلى قرب خط التماس في دونباس.
لوهانسك - سبوتنيك. وقال ضابط الخدمة الصحفية للميليشيا ألكسندر مازيكين للصحفيين: "في 29 ديسمبر (كانون الأول)، وصل فريقان من القناصين إلى مواقع الخطوط الأمامية للواء 57 (من القوات المسلحة الأوكرانية)، بالقرب من تروخيزبينكا".
وأضاف أن هؤلاء العسكريين الأوكرانيين تدربوا على يد قناصين بريطانيين، مفترضا أن قوات الأمن الأوكرانية ربما تحاول القيام بأعمال استفزازية في تلك المنطقة في فترة العطلة المقبلة.
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أمس, 14:19 GMT
وتابع مازيكين: "نحذر قيادة القوات المسلحة الأوكرانية من أنه في حالة وجود تهديد أو استفزاز من الجيش الأوكراني، فإن وحدات الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوهانسك جاهزة للرد بالمثل، وستقمع أي عمل عدواني على الفور".
يسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.
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