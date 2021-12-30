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https://arabic.sputniknews.com/20211230/ليبيا-تدرس-تجنيد-عناصر-من-الشرطة-النسائية-لتنفيذ-مهام-خاصة-1054753999.html
ليبيا تدرس تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ مهام خاصة
ليبيا تدرس تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ مهام خاصة
كشفت وزارة الداخلية الليبية عن مقترح بتجنيد عناصر من الشرطة النسائية للقيام ببعض المهام الخاصة. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T07:14+0000
2021-12-30T07:14+0000
2021-12-30T07:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
ليبيا
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وبحسب بيان لوزارة الداخلية الليبية، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اجتمع أمس الأربعاء مدير الإدارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير مكتب حقوق الانسان عميد دكتور فؤاد الباشا.وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش مسألة "تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل وعملية التحضير لانطلاق الدورة التدريبية".ولفت البيان إلى أن الاجتماع جاء "تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بشأن المقترح المقدم من قبل رئيس مكتب حقوق الإنسان بخصوص تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات".
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أخبار ليبيا اليوم, ليبيا
ليبيا تدرس تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لتنفيذ مهام خاصة
كشفت وزارة الداخلية الليبية عن مقترح بتجنيد عناصر من الشرطة النسائية للقيام ببعض المهام الخاصة.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية الليبية، نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اجتمع أمس الأربعاء مدير الإدارة العامة للتدريب عميد علي الطويل، ومدير مكتب حقوق الانسان عميد دكتور فؤاد الباشا.
وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش مسألة "تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل وعملية التحضير لانطلاق الدورة التدريبية".
ولفت البيان إلى أن الاجتماع جاء "تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بشأن المقترح المقدم من قبل رئيس مكتب حقوق الإنسان بخصوص تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات".