مؤشر داو جونز يسجل ارتفاعا قياسيًا بعد انخفاض المطالبات بإعانة البطالة الأمريكية

وحسب رويترز ارتفع مؤشر داو جونز مواصلا خطه القياسي بعد أن خفف تراجع المطالبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة من المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.في الساعة 1413 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 137.58 نقطة أو 0.38٪ إلى 36626.21 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 5.88 نقطة أو 0.12% إلى 4798.94 وحدة وخسر ناسداك المركب 0.81 نقطة أو 0.01% إلى 15765.40 وحدة.انتعشت الأسهم مؤخرًا، وإن كان ذلك وسط بعض من أدنى أحجام التداول التي شهدتها الأسهم الأمريكية هذا العام ، حيث ظهرت أدلة متزايدة على أن البديل أوميكرون لفيروس كورونا يسبب مرضًا أقل خطورة مثل دلتا.تتجه مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى نهاية العام بأكبر ارتفاع لها في فترة ثلاث سنوات منذ 1999 ويتحول اهتمام السوق إلى الوتيرة التي سترفع بها الولايات المتحدة أسعار الفائدة ، وارتفاع الأسعار والعرض.
سجل مؤشر داو جونز أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الخميس، وذلك بسبب تراجع مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب رويترز ارتفع مؤشر داو جونز مواصلا خطه القياسي بعد أن خفف تراجع المطالبات الأسبوعية للحصول على إعانات البطالة من المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
في الساعة 1413 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 137.58 نقطة أو 0.38٪ إلى 36626.21 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 5.88 نقطة أو 0.12% إلى 4798.94 وحدة وخسر ناسداك المركب 0.81 نقطة أو 0.01% إلى 15765.40 وحدة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى 198 ألفًا في أسبوع الكريسماس، من 205 آلاف في الأسبوع السابق. قدر الاقتصاديون الذين استشارتهم رويترز عدد الطلبات في الأسبوع الأخير بـ208 ألف طلب.
انتعشت الأسهم مؤخرًا، وإن كان ذلك وسط بعض من أدنى أحجام التداول التي شهدتها الأسهم الأمريكية هذا العام ، حيث ظهرت أدلة متزايدة على أن البديل أوميكرون لفيروس كورونا يسبب مرضًا أقل خطورة مثل دلتا.
تعززت الثقة بعد أن قال كبير مستشاري الأمراض المعدية في أمريكا، الدكتور أنتوني فوشي، الأربعاء ، إن الارتفاع في حالات متغير أوميكرون لفيروس كورونا في الولايات المتحدة من المرجح أن يبلغ ذروته في نهاية يناير.
تتجه مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى نهاية العام بأكبر ارتفاع لها في فترة ثلاث سنوات منذ 1999 ويتحول اهتمام السوق إلى الوتيرة التي سترفع بها الولايات المتحدة أسعار الفائدة ، وارتفاع الأسعار والعرض.