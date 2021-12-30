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"مادة لازمة للحياة"... أهم اختراعات عام 2021
"مادة لازمة للحياة"... أهم اختراعات عام 2021
تحدث رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية لـ"سبوتنيك" حول أهم اختراعات العلماء الروس في عام 2021. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T11:12+0000
2021-12-30T11:12+0000
روسيا
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وقال غريغوري إيفليف، رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية، إن علماء روسيا واظبوا على اختراع ما يساعد على مكافحة فيروس كورونا المسبب لجائحة "كوفيد 19". وعلاوة على ذلك استمروا في ابتكار ما يساعد الإنسان في حياته العادية .وأتي في مقدمة الاختراعات في هذا المجال ما أسماه رئيس هيئة الملكية الفكرية بـ"مادة لازمة للحياة"، موضحا أن أشياء كثيرة يستخدمها الناس في منازلهم تُصنع من هذه المادة التي تفوق سائر المواد المركبة المعروفة الأخرى ملاءمةً للإنسان وقدرةً على مقاومة ومكافحة البكتيريا الضارة.وحل في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم اختراعات العام المنصرم، حسب رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية، روبوت زوّده مخترعوه بالقدرة على اختيار التقنية أو الأسلوب المناسب لتطهير هواء أماكن تواجد الناس من البكتيريا والفيروسات الضارة.وأشار رئيس هيئة الملكية الفكرية إلى أن الروبوت المبتكر يأخذ في الاعتبار أمورا كثيرة منها خصائص المحل اللازم تطهيره وعدد الناس الموجودين فيه، عندنا يحدد كيف يتم تطهير الهواء وكم يلزم من الوقت.ثالثا وليس أخيرا، تم اختراع أداة إعطاء الإنسولين، وهو دواء لازم لمعالجة السكري، عن طريق الفم.ويمكن اليوم إعطاءُ الإنسولين من خلال الجلد عن طريق إبرة فقط. وباءت محاولات إنتاج الإنسولين على شكل حبة بالفشل حتى الآن في حين يحتاج الأمر إلى ما يمنع التحلل السريع للإنسولين في المعدة لكي يتمكن من دخول الجهاز الدوري الدموي. وأوجد علماء جامعة نيجني نوفغورود حلا للمشكلة باختراع أداة إيصال الإنسولين إلى داخل جسم الإنسان وهي على شكل حبة مصنوعة من مواد تستطيع مقاومة الانحلال السريع في المعدة منها الذهب. ومن ثم فإن الإنسولين الجديد أكثر صمودا أمام عوامل تحلل المواد في المعدة كما أشار إلى ذلك رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/روبوت-عسكري-روسي-جديد-قادر-على-عبور-الأنهارفيديو-1053401479.html
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روسيا

"مادة لازمة للحياة"... أهم اختراعات عام 2021

11:12 GMT 30.12.2021
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورمتخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية "أوريو أل سيريو"، إيطاليا 20 أبريل 2020
متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تحدث رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية لـ"سبوتنيك" حول أهم اختراعات العلماء الروس في عام 2021.
وقال غريغوري إيفليف، رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية، إن علماء روسيا واظبوا على اختراع ما يساعد على مكافحة فيروس كورونا المسبب لجائحة "كوفيد 19". وعلاوة على ذلك استمروا في ابتكار ما يساعد الإنسان في حياته العادية .
وأتي في مقدمة الاختراعات في هذا المجال ما أسماه رئيس هيئة الملكية الفكرية بـ"مادة لازمة للحياة"، موضحا أن أشياء كثيرة يستخدمها الناس في منازلهم تُصنع من هذه المادة التي تفوق سائر المواد المركبة المعروفة الأخرى ملاءمةً للإنسان وقدرةً على مقاومة ومكافحة البكتيريا الضارة.
وحل في المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم اختراعات العام المنصرم، حسب رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية، روبوت زوّده مخترعوه بالقدرة على اختيار التقنية أو الأسلوب المناسب لتطهير هواء أماكن تواجد الناس من البكتيريا والفيروسات الضارة.
وأشار رئيس هيئة الملكية الفكرية إلى أن الروبوت المبتكر يأخذ في الاعتبار أمورا كثيرة منها خصائص المحل اللازم تطهيره وعدد الناس الموجودين فيه، عندنا يحدد كيف يتم تطهير الهواء وكم يلزم من الوقت.
ثالثا وليس أخيرا، تم اختراع أداة إعطاء الإنسولين، وهو دواء لازم لمعالجة السكري، عن طريق الفم.
ويمكن اليوم إعطاءُ الإنسولين من خلال الجلد عن طريق إبرة فقط. وباءت محاولات إنتاج الإنسولين على شكل حبة بالفشل حتى الآن في حين يحتاج الأمر إلى ما يمنع التحلل السريع للإنسولين في المعدة لكي يتمكن من دخول الجهاز الدوري الدموي. وأوجد علماء جامعة نيجني نوفغورود حلا للمشكلة باختراع أداة إيصال الإنسولين إلى داخل جسم الإنسان وهي على شكل حبة مصنوعة من مواد تستطيع مقاومة الانحلال السريع في المعدة منها الذهب. ومن ثم فإن الإنسولين الجديد أكثر صمودا أمام عوامل تحلل المواد في المعدة كما أشار إلى ذلك رئيس الهيئة الروسية للملكية الفكرية.
منصة الأمان الروبوتية ماركير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
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