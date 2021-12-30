مراسلة سودانية تعلن على الهواء أن السلطات منعتها من إكمال البث... فيديو

ونشرت قناة الشرق، مساء اليوم الخميس، أن مراسلتها في الخرطوم سالي عثمان، قد ذكرت، على الهواء مباشرة، أن السلطات السودانية منعتها من استكمال التغطية.وجاءت إفادة القناة في وقت قطعت فيه شبكة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في السودان، بالتزامن مع مظاهرة 30 ديسمبر/كانون الأول.ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته القناة أن المراسلة وهي تقدم مداخلتها، ثم تظهر عليها علامات الارتباك، لتقول فيها: "عفو لن أستطيع استكمال هذه المداخلة، السلطات منعتني الآن من استكمالها".ويشار إلى أن السلطات السودانية قد ذكرت، أمس الأربعاء، إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا بالتزامن مع دعوات للتظاهر، الخميس.وأفادت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني في تصريح صحفي بإغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 بحسب وكالة الأنباء السودانية.جاء ذلك تزامنا مع دعوات جديدة أطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة للخروج، الخميس، في مواكب رافضة لاتفاق "البرهان-حمدوك".
وأفادت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني في تصريح صحفي بإغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم أمام حركة السير عدا جسري الحلفايا وسوبا اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 بحسب وكالة الأنباء السودانية.