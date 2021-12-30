https://arabic.sputniknews.com/20211230/معلول-بعد-التجديد-للأهلي-حب-الجماهير-أغناني-عن-أي-شروط-للتعاقد-1054770923.html

معلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد

معلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد

أكد علي معلول النجم التونسي المحترف في فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن توقيعه على عقد التجديد للأهلي لم يكن مشروطا من قبله. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T14:55+0000

2021-12-30T14:55+0000

2021-12-30T14:55+0000

لاعب كرة قدم

أخبار الأهلي

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وحسب حوار أجراه معه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عزا معلول عدم وجود شروط له قبل توقيع العقد بـ "حب الجماهير الاهلايوة"، مشددا على أن هذا الحب أغناه عن أي شروط للتعاقد، حسب تعبيره.وقال: "لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق، وبمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لكن تلاحم المباريات والسفر والمعسكرات أدت إلى تأخير التوقيع، وعندما جاء الوقت المناسب وقَّعت، ولم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقًا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلي".ولفت معلول إلى أن رؤيته لتوقيعه مع الأهلي أنها "وفقت بين التاريخ وحب الناس الذي يعوضني عن أي مقابل مالي، ويكفيني حب جماهير الأهلي ومسئوليه وزملائي اللاعبين".وأبدى معلول سعاجته بهذا التجديد قائلا: "أنا سعيد للغاية بأن جماهير الأهلي تعتبرني أحد أبناء النادي، وهو أمر يشرفني للغاية ويزيد من سعادتي ودوافعي للاجتهاد بشكل أكبر، وبالفعل عندما أكون في الشارع أو أي مكان ألمس مدى حب الجماهير لي باعتباري أحد أبناء الأهلي، وهذا الاحترام وهذه المحبة لا يمكن أن تقدر بثمن".وعن أسباب تأخير التوقيع، قال معلول: "الحمد لله على تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد في الموافقة على البقاء داخل النادي، ولكن التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسي، وأشكر مسئولي النادي على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار في النادي حتى 2024".

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