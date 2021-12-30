تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211230/معلول-بعد-التجديد-للأهلي-حب-الجماهير-أغناني-عن-أي-شروط-للتعاقد-1054770923.html
معلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد
معلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد
أكد علي معلول النجم التونسي المحترف في فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن توقيعه على عقد التجديد للأهلي لم يكن مشروطا من قبله. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T14:55+0000
2021-12-30T14:55+0000
لاعب كرة قدم
أخبار الأهلي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047486997_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d3facce7f75aba4058d03ecc7bd71ad6.jpg
وحسب حوار أجراه معه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عزا معلول عدم وجود شروط له قبل توقيع العقد بـ "حب الجماهير الاهلايوة"، مشددا على أن هذا الحب أغناه عن أي شروط للتعاقد، حسب تعبيره.وقال: "لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق، وبمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لكن تلاحم المباريات والسفر والمعسكرات أدت إلى تأخير التوقيع، وعندما جاء الوقت المناسب وقَّعت، ولم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقًا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلي".ولفت معلول إلى أن رؤيته لتوقيعه مع الأهلي أنها "وفقت بين التاريخ وحب الناس الذي يعوضني عن أي مقابل مالي، ويكفيني حب جماهير الأهلي ومسئوليه وزملائي اللاعبين".وأبدى معلول سعاجته بهذا التجديد قائلا: "أنا سعيد للغاية بأن جماهير الأهلي تعتبرني أحد أبناء النادي، وهو أمر يشرفني للغاية ويزيد من سعادتي ودوافعي للاجتهاد بشكل أكبر، وبالفعل عندما أكون في الشارع أو أي مكان ألمس مدى حب الجماهير لي باعتباري أحد أبناء الأهلي، وهذا الاحترام وهذه المحبة لا يمكن أن تقدر بثمن".وعن أسباب تأخير التوقيع، قال معلول: "الحمد لله على تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد في الموافقة على البقاء داخل النادي، ولكن التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسي، وأشكر مسئولي النادي على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار في النادي حتى 2024".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0c/1047486997_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_6f164725fdc7429b6d48e97e2e14b9d7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لاعب كرة قدم, أخبار الأهلي

معلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد

14:55 GMT 30.12.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINIظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول
ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبر
أكد علي معلول النجم التونسي المحترف في فريق النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن توقيعه على عقد التجديد للأهلي لم يكن مشروطا من قبله.
وحسب حوار أجراه معه الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عزا معلول عدم وجود شروط له قبل توقيع العقد بـ "حب الجماهير الاهلايوة"، مشددا على أن هذا الحب أغناه عن أي شروط للتعاقد، حسب تعبيره.
وقال: "لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق، وبمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لكن تلاحم المباريات والسفر والمعسكرات أدت إلى تأخير التوقيع، وعندما جاء الوقت المناسب وقَّعت، ولم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقًا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلي".
ولفت معلول إلى أن رؤيته لتوقيعه مع الأهلي أنها "وفقت بين التاريخ وحب الناس الذي يعوضني عن أي مقابل مالي، ويكفيني حب جماهير الأهلي ومسئوليه وزملائي اللاعبين".
وأبدى معلول سعاجته بهذا التجديد قائلا: "أنا سعيد للغاية بأن جماهير الأهلي تعتبرني أحد أبناء النادي، وهو أمر يشرفني للغاية ويزيد من سعادتي ودوافعي للاجتهاد بشكل أكبر، وبالفعل عندما أكون في الشارع أو أي مكان ألمس مدى حب الجماهير لي باعتباري أحد أبناء الأهلي، وهذا الاحترام وهذه المحبة لا يمكن أن تقدر بثمن".
وعن أسباب تأخير التوقيع، قال معلول: "الحمد لله على تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد في الموافقة على البقاء داخل النادي، ولكن التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسي، وأشكر مسئولي النادي على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار في النادي حتى 2024".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:15 GMTسجل سري لكل رجل وامرأة في سجون مصر
15:12 GMTسنجاب "متعطش للدماء" يلقى نهاية حزينة بعد تسببه في إصابة 18 شخصا
15:02 GMTالكاظمي: مجموعة من المستشارين التابعين للتحالف الدولي وصلت العراق لدعمنا في مكافحة الإرهاب
14:57 GMTقيادي بوزارة الداخلية الكويتية يتهم جهاز أمن الدولة باختطافه وتعذيبه
14:57 GMTقائد الحرس كان مذعورا وأخبرني أننا سنقتل.. أشرف غني يصف لحظات الرعب قبل هروبه من أفغانستان
14:55 GMTمعلول بعد التجديد للأهلي: حب الجماهير أغناني عن أي شروط للتعاقد
14:52 GMT"التوابيت الطائرة".. قائمة أكثر المقاتلات "غير الناجحة" في الحرب الباردة
14:47 GMTإيلون ماسك يهدف لإسكان البشر في المريخ خلال 10 سنوات كـ"أسوأ سيناريو"‏
14:38 GMTالملك سلمان عن إيران: دولة جارة لكن عليها أن تكف عن سياستها السلبية..بداية توتر أم تهدئة في المنطقة؟
14:37 GMTالرئيس الإيراني: الأعداء يحاولون الإيحاء بعدم إمكانية حل المشاكل الداخلية
14:36 GMTبوتين وبايدن يبحثان سير المفاوضات النووية.. وروسيا تؤكد ضرورة التنسيق معها لإحياء الاتفاق
14:32 GMTمراسلة سودانية تعلن على الهواء أن السلطات منعتها من إكمال البث... فيديو
14:31 GMTصحيفة عبرية تكشف فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو
14:29 GMTالحكومة المصرية توضح حقيقة تحميل المواطنين تكلفة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
14:26 GMTكنعان: نحن على أبواب انتفاضة رابعة نصرة للأقصى
14:25 GMTدراسة جديدة تشير إلى علاقة اللحوم الحمراء بأمراض القلب
14:21 GMTانسحاب القوات الأمريكية من العراق... تكرار التجربة الأفغانية، أم مناورة؟
14:17 GMTالداخلية المصرية تفتتح ثاني مركز للإصلاح والتأهيل بالبلاد تمهيدا لغلق السجون العمومية
13:55 GMTبوتين والأسد يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة
13:51 GMTمذكرات: صدام حسين قبل الحرب فقد إحساسه بواقع ما كان يحدث حوله