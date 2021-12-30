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https://arabic.sputniknews.com/20211230/مقتدى-الصدر-يشترط-إخطار-مجلس-الأمن-للموافقة-على-مغادرة-القوات-الأجنبية-من-العراق-1054764511.html
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:15+0000
2021-12-30T12:15+0000
2021-12-30T12:15+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق
يتبع
مقتدى الصدر يشترط إخطار مجلس الأمن للموافقة على مغادرة القوات الأجنبية من العراق