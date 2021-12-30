تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211230/ملك-البحرين-يعين-سفيرا-للمملكة-لدى-سوريا-لأول-مرة-منذ-2012-1054774440.html
ملك البحرين يعين سفيرا للمملكة لدى سوريا لأول مرة منذ 2012
ملك البحرين يعين سفيرا للمملكة لدى سوريا لأول مرة منذ 2012
أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين سفير للمملكة لدى سوريا، لأول مرة منذ عام 2012، بعد إغلاق المنامة سفارتها في دمشق... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T16:41+0000
2021-12-30T16:41+0000
2021-12-30T16:41+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
وجاء في المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "يُعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض".وأغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحب كل الدبلوماسيين والعاملين بها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى كانون الأول/ديسمبر 2018.وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب هناك، وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية، بخلاف سلطنة عُمان التي قررت الاحتفاظ بعلاقاتها مع دمشق.
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سوريا
ملك البحرين يعين سفيرا للمملكة لدى سوريا لأول مرة منذ 2012
أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين سفير للمملكة لدى سوريا، لأول مرة منذ عام 2012، بعد إغلاق المنامة سفارتها في دمشق إبان اندلاع الحرب السورية.
وجاء في المرسوم الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء البحرينية "يُعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوّض".
وأغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحب كل الدبلوماسيين والعاملين بها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى كانون الأول/ديسمبر 2018.
وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع
سوريا
مع اندلاع الحرب هناك، وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية، بخلاف سلطنة عُمان التي قررت الاحتفاظ بعلاقاتها مع دمشق.