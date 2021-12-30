https://arabic.sputniknews.com/20211230/من-الرياح-إلى-الطاقة-النووية-كيف-تتعاون-روسيا-والصين-في-مجال-الطاقة؟-1054758040.html

من الرياح إلى الطاقة النووية.. كيف تتعاون روسيا والصين في مجال الطاقة؟

من الرياح إلى الطاقة النووية.. كيف تتعاون روسيا والصين في مجال الطاقة؟

يعتمد المشروع الروسي الصيني بشكل رئيسي على علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين والوصول إلى مستوى عال غير مسبوق من الشراكة. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T10:17+0000

2021-12-30T10:17+0000

2021-12-30T10:17+0000

روسيا

العالم

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ومن أهم مكونات هذه العلاقات التعاون في مجال الطاقة، الذي تطور بشكل ملحوظ للغاية في السنوات الأخيرة.وعُقد منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني هذا العام للمرة الثالثة وجمعت بين 48 شركة صينية و42 شركة روسية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والفحم والطاقة النووية والمتجددة، بالإضافة إلى رؤساء السلطات الفيدرالية ومصنعي معدات الطاقة وممثلي القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات.طاقة العلاقات الثنائيةمنذ عام 2018، تم تنظيم الحدث في مدينة شي جين بينغ الصينية بدعم من شركة النفط الصينية "PetroChina" و"Rosneft" الروسية.وقال الرئيس الروسي في رسالته الترحيبية في المؤتمر الأخير إنه خلال هذا الوقت، تم ضمان التشغيل المستقر لأنابيب النفط والغاز العابرة للحدود، كما أن إمدادات الفحم والكهرباء من روسيا إلى الصين تزداد بشكل ملفت.بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق بنجاح في الصناعة الكيميائية للغاز، وكذلك لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.قال الرئيس الروسي إن بناء وحدات طاقة جديدة روسية التصميم قد بدأ في محطتين نوويتين صينيتين بشكل فعلي.في عام 2021، وقع المشاركون عشرات الصفقات. وتم عرض جدول الاستثمارات في التعاون الروسي الصيني في مجال الطاقة، الذي طورته "روسنفت" بمساعدة وزارة الطاقة.المصالح المتجددةتعمل روسيا والصين بنشاط على تعزيز التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافهما المناخية. على الجانب الروسي، ينشأ الاهتمام تقليديًا من خلال التفاعل في قطاعي الطاقة النووية والغازية.لذلك، في الآونة الأخيرة من سانت بطرسبرغ إلى مقاطعة لياونينغ عن طريق البحر، تم إرسال معدات نواة المفاعل للوحدة الثالثة "Syudapu NPP"، والتي تضمن سلامة محطة الطاقة النووية. في مايو 2021، بدأت أعمال البناء في وحدتي الطاقة الثالثة والرابعة في "سيودابو" وفي وحدتي الطاقة السابعة والثامنة لمحطة "تيانوان" للطاقة النووية.وبلغت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا" إلى الصين في نهاية نوفمبر 13.4 مليار متر مكعب. وتتوقع روسيا قريبًا أن يوقع الشركاء الصينيون على وثائق قرض جديد لتوريد الغاز.بشكل عام، بلغ حجم تجارة الطاقة بين الصين وروسيا 34.9 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، وهو ما يمثل 34.3% من إجمالي التجارة الثنائية، وفقًا لبيانات من إدارة الطاقة الوطنية الصينية. مقارنة بالعام الماضي، زاد حجم التجارة بأكثر من 60%.وجهة النظر الصينيةيركز الجانب الصيني على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجينية.قال نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية هان تشنغ: "يجب تعزيز التحول في الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون. كقوى مسؤولة، حددت الصين وروسيا لنفسهما أهدافًا لتحقيق الحياد الكربوني في موعد لا يتجاوز 2060، معتمدين على الدعم المتبادل لتعميق التعاون في الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين "الذكية"".قال لوه زوكسيان، رئيس قسم الاستكشاف والأبحاث الجيولوجية في معهد سينوبك لأبحاث الاقتصاد والتنمية: "التعاون في مجال الطاقة بين الجانبين يدعم كلا الجانبين، لأن روسيا مصدر رئيسي للنفط والغاز والصين مستورد رئيسي للطاقة".ويعتقد زوكسيان أن الغاز الطبيعي سيكون في المستقبل محور التعاون. وقال لوه زوكسيان: "بما أن حاجة الصين للغاز الطبيعي ستستمر لفترة طويلة، وروسيا غنية بالغاز، فإن التعاون سيتوسع في المستقبل".

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