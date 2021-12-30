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https://arabic.sputniknews.com/20211230/نتنياهو-إيران-تتقدم-بسرعة-ونفتالي-بينيت-صامت-وينحني-أمامها-1054759278.html
نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها
وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، الاتهامات بالتقصير لسلفه، نفتالي بينيت، بشأن النووي الإيراني. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T10:35+0000
2021-12-30T10:35+0000
2021-12-30T10:39+0000
العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم
نفتالي بينيت
بنيامين نتنياهو
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، ادعى من خلالها أن حكومة نفتالي بينيت تمثل خطرا على إسرائيل، في الوقت الذي تمضي إيران قدما في برنامجها النووي.واتهم نتنياهو، بينيت، بالتقصير والانحناء أمام إيران أو الهروب منها وصمته أمام تقدمها وسيرها بقوة في البرنامج النووي، في ظل استمرار التهديدات العلنية لكبار جنرالات الحرس الثوري بـ "تدمير إسرائيل".وأرفق نتنياهو تغريدته بتصريح لأحد كبار أو مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وتهديه بـ"تدمير إسرائيل"، أو أن طريقها يمضي نحو التدمير والهلاك.
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو
نتنياهو: إيران تتقدم بسرعة ونفتالي بينيت صامت وينحني أمامها 10:35 GMT 30.12.2021 (تم التحديث: 10:39 GMT 30.12.2021)
وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، الاتهامات بالتقصير لسلفه، نفتالي بينيت، بشأن النووي الإيراني.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، ادعى من خلالها أن
حكومة نفتالي بينيت تمثل خطرا على إسرائيل
، في الوقت الذي تمضي إيران قدما في برنامجها النووي.
واتهم نتنياهو، بينيت، بالتقصير والانحناء أمام إيران أو الهروب منها وصمته أمام تقدمها وسيرها بقوة في البرنامج النووي، في ظل استمرار التهديدات العلنية
لكبار جنرالات الحرس الثوري بـ "تدمير إسرائيل"
.
وأرفق نتنياهو تغريدته بتصريح لأحد كبار أو مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وتهديه بـ"تدمير إسرائيل"، أو أن طريقها يمضي نحو التدمير والهلاك.