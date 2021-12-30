https://arabic.sputniknews.com/20211230/وثائق-تكشف-اعترافا-مفاجئا-لجورج-بوش-لا-يعرف-كثيرا-عن-الشؤون-الخارجية-1054775574.html

وثائق تكشف اعترافا مفاجئا لجورج بوش: لا يعرف كثيرا عن الشؤون الخارجية

وثائق تكشف اعترافا مفاجئا لجورج بوش: لا يعرف كثيرا عن الشؤون الخارجية

كشفت وثائق، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، اعترف أنه لا يعرف إلا القليل عن ‏الشؤون الخارجية، وذلك في أول لقاء جمعه مع سفير بريطانيا... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T17:36+0000

2021-12-30T17:36+0000

2021-12-30T17:36+0000

العالم

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وعندما التقى السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، السير كريستوفر ماير، بحاكم تكساس آنذاك، جورج دبليو بوش، في عام 1998 وقتما كان يفكر في الترشح للبيت الأبيض، أفصح له بأنه يفتقر إلى الخبرة الدولية، على الرغم من أن والده الراحل، جورج بوش، كان رئيسا لأمريكا في الفترة من عام 1989 إلى 1993.وكتب ماير متذكرا في وثائق الأرشيف الوطني البريطاني لقاءه الأول مع جورج دبليو بوش: "اعترف بوش بأنه، باستثناء المكسيك، لم يكن يعرف الكثير عن الشؤون الدولية، وأنه سيفعل خيرا لتوسيع خبرته"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وأضاف السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة أنه في المقابل حثّ الرئيس الأمريكي الأسبق على زيارة المملكة المتحدة، لكن بوش رد عليه قائلا إنه لا يستطيع تحمّل رؤية الناس له وهو يقوم برحلات خارجية رفيعة المستوى قبل خوضه انتخابات الحاكم في خريف 1998.وقال كريستوفر ماير: "إن الناخبين في تكساس كانوا لن يغفروا لبوش إذا بدا وكأنه يرفع عينه عن إدارة ولاية تكساس".وأكد السفير البريطاني لدى أمريكا أن هذا الاجتماع كوّن أول رأي له عن جورج دبليو بوش، وهو "أنيق جدا ويتمتع بروح دعابة جيدة".وشغل جورج دبليو بوش منصب الرئيس الأمريكي لمدة فترتين، بين عامي 2001 و2009.وهيمنت العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان على رئاسة جورج دبليو بوش، في أعقاب هجمات الـ11 من سبتمبر/ أيلول عام 2001، وجرى في عهد إعدام الرئيس العراقي، صدام حسين.

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