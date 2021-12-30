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https://arabic.sputniknews.com/20211230/وزير-التموين-المصري-رفعنا-أسعار-الزيت-لصالح-المواطن-1054762571.html
وزير التموين المصري: رفعنا أسعار الزيت لصالح المواطن
وزير التموين المصري: رفعنا أسعار الزيت لصالح المواطن
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن القرارات الأخيرة برفع أسعار سلعة "الزيت"، جاءت لصالح المواطن. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:07+0000
2021-12-30T12:07+0000
2021-12-30T12:07+0000
أسعار
وزارة التموين
السلع التموينية
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وحسب تصريحات له في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مقر وزارته، أكد المصيلحي أن سلعة "الزيت"، كانت ستختفي لو لم يتم رفع الأسعار، وفقا لمصراويوقال: "لو لم يتم رفع سعر زيت التموين مكناش هنلاقي زيت في التموين ولا في السوق"؛ معللا: "والسبب إن لو حاجة سعرها 25 جنيها وإحنا بنبيعها بـ 21 مكناش هنلاقيها في السوق".وأوضح الوزير أن احتياطي الزيت وصل لأول مرة إلى 5.7 شهر وهو ما لم يحدث من قبل في احتياطي تلك السلعة.وكان وزير التموين المصري قد أعلن أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن رفع أسعار زجاجة زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها مصريا.وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية: "لو احنا ابتدينا ندعم بطريقة غير مباشرة إذا هيحصل عجز في الموازنة، ومش هقدر أجيب الاحتياجات الحقيقية اللازمة للمواطن في الوقت المناسب".
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أسعار, وزارة التموين, السلع التموينية
وزير التموين المصري: رفعنا أسعار الزيت لصالح المواطن
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن القرارات الأخيرة برفع أسعار سلعة "الزيت"، جاءت لصالح المواطن.
وحسب تصريحات له في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في مقر وزارته،
أكد المصيلحي
أن سلعة "الزيت"، كانت ستختفي لو لم يتم رفع الأسعار، وفقا
لمصراوي
وقال: "لو لم يتم رفع سعر زيت التموين مكناش هنلاقي زيت في التموين ولا في السوق"؛ معللا: "والسبب إن لو حاجة سعرها 25 جنيها وإحنا بنبيعها بـ 21 مكناش هنلاقيها في السوق".
وأكد الوزير المصري
: "أنا بعمل ده لصالح المواطن علشان يلاقي السلعة وتقدر توصله، ومحدش يقولي رقابة علشان لا يمكن رقابة شيء غير متزن".
وأوضح الوزير أن احتياطي الزيت وصل لأول مرة إلى 5.7 شهر وهو ما لم يحدث من قبل في احتياطي تلك السلعة.
ولفت المصيلحي إلى أن "زيت الذرة قليل عالميا ويوجد ارتفاع في أسعاره حيث تخطى الـ 30 جنيها لكن جميع أنواع الزيت في المتناول سواء عباد أو خليط فلم تزيد عن 27 جنيها للتر".
وكان وزير التموين المصري قد أعلن أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،
عن رفع أسعار
زجاجة زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها مصريا.
وقال المصيلحي خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية: "لو احنا ابتدينا ندعم بطريقة غير مباشرة إذا هيحصل عجز في الموازنة، ومش هقدر أجيب الاحتياجات الحقيقية اللازمة للمواطن في الوقت المناسب".