وصول أولى دفعات الجسر السعودي البري الإغاثي إلى أفغانستان

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الخميس، بأن أولى دفعات الجسر البري السعودي الإغاثي قد وصلت إلى أفغانستان، والذي أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من باكستان أنه قام بتسييره، لمساعدة المحتاجين والمتضررين في أفغانستان الشقيقة.وقام المركز السعودي بتسليم الدفعة البرية الأولى إلى الهلال الأحمر الأفغاني، والتي تضمنت 11.000 كيس دقيق، و5500 سلة غذائية، و3593 بطانية، و3072 حقيبة شتوية، تستهدف مختلف المحافظات الأفغانية.ويشار إلى أن الجسر السعودي البري الإغاثي يحتوي على 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طن، ويأتي انطلاقها بالتزامن مع الجسر الجوي الذي سيّره المركز، أيضا، والمكون من 6 طائرات تحمل أكثر 197 طنا من المساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني.وسيطرت طالبان، في 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول ومعظم ولايات أفغانستان، وشكلت حكومة انتقالية؛ وذلك عقب مغادرة الرئيس السابق أشرف غني وعدد من المسؤولين، أراضي البلاد.
وقام المركز السعودي بتسليم الدفعة البرية الأولى إلى الهلال الأحمر الأفغاني، والتي تضمنت 11.000 كيس دقيق، و5500 سلة غذائية، و3593 بطانية، و3072 حقيبة شتوية، تستهدف مختلف المحافظات الأفغانية.
ويشار إلى أن الجسر السعودي البري الإغاثي يحتوي على 200 شاحنة على متنها 30 ألف سلة غذائية، و10 آلاف حقيبة شتوية، تزن 1.920 طن، ويأتي انطلاقها بالتزامن مع الجسر الجوي الذي سيّره المركز، أيضا، والمكون من 6 طائرات تحمل أكثر 197 طنا من المساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني.