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https://arabic.sputniknews.com/20211230/وفاة-أحد-المشتبه-بهم-في-حريق-بعيادة-في-اليابان-أودى-بحياة-25-شخصا-1054771746.html
وفاة أحد المشتبه بهم في حريق بعيادة في اليابان أودى بحياة 25 شخصا
وفاة أحد المشتبه بهم في حريق بعيادة في اليابان أودى بحياة 25 شخصا
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، وفاة المشتبه به في حادثة إضرام النار في عيادة للطب النفسي هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا في مدينة... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T15:45+0000
2021-12-30T15:45+0000
العالم
اليابان
حريق
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وبحسب رويترز، فقد كان الرجل الذي عرفته وسائل الإعلام اليابانية على أنه موريو تانيموتو، في حالة حرجة بسبب استنشاقه أول أكسيد الكربون جراء الحريق، حيث وافته المنية في المستشفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 61 عاما.أظهرت لقطات كاميرا الأمن المثبتة في العيادة، أن الحريق اندلع عندما حمل تانيموتو كيسين من السوائل داخل المبنى وأضرم النار فيه، وفقا لما أفادت به الشرطة.وقالت وسائل الإعلام المحلية إن تانيموتو كان من مرضى العيادة، والتي تختص في معالجة المرضى من الاكتئاب واضطراب الهلع، مع التركيز على مساعدتهم على العودة إلى العمل.وكان الطبيب المختص في العيادة كوتارو نيشيزاوا، من بين الذين لقوا حتفهم والذي يعرف عنه مساهمته في دعم الصحة العقلية.يذكر أن هذا الحريق هو الأكثر دموية في اليابان منذ هجوم عام 2019 على استوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة العشرات.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/تفاصيل-صادمة-بشأن-حريق-متعمد-بعيادة-للطب-النفسي-في-اليابان-1054301686.html
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العالم, اليابان, حريق

وفاة أحد المشتبه بهم في حريق بعيادة في اليابان أودى بحياة 25 شخصا

15:45 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Lam Yikحريق في مركز تجاري في هونغ كونغ، 15 ديسمبر 2021
حريق في مركز تجاري في هونغ كونغ، 15 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Lam Yik
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أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، وفاة المشتبه به في حادثة إضرام النار في عيادة للطب النفسي هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا في مدينة أوساكا اليابانية.
وبحسب رويترز، فقد كان الرجل الذي عرفته وسائل الإعلام اليابانية على أنه موريو تانيموتو، في حالة حرجة بسبب استنشاقه أول أكسيد الكربون جراء الحريق، حيث وافته المنية في المستشفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 61 عاما.
أظهرت لقطات كاميرا الأمن المثبتة في العيادة، أن الحريق اندلع عندما حمل تانيموتو كيسين من السوائل داخل المبنى وأضرم النار فيه، وفقا لما أفادت به الشرطة.
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وقالت وسائل الإعلام المحلية إن تانيموتو كان من مرضى العيادة، والتي تختص في معالجة المرضى من الاكتئاب واضطراب الهلع، مع التركيز على مساعدتهم على العودة إلى العمل.
وكان الطبيب المختص في العيادة كوتارو نيشيزاوا، من بين الذين لقوا حتفهم والذي يعرف عنه مساهمته في دعم الصحة العقلية.
يذكر أن هذا الحريق هو الأكثر دموية في اليابان منذ هجوم عام 2019 على استوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة العشرات.
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