https://arabic.sputniknews.com/20211230/وفاة-أحد-المشتبه-بهم-في-حريق-بعيادة-في-اليابان-أودى-بحياة-25-شخصا-1054771746.html

وفاة أحد المشتبه بهم في حريق بعيادة في اليابان أودى بحياة 25 شخصا

وفاة أحد المشتبه بهم في حريق بعيادة في اليابان أودى بحياة 25 شخصا

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، وفاة المشتبه به في حادثة إضرام النار في عيادة للطب النفسي هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا في مدينة... 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T15:45+0000

2021-12-30T15:45+0000

2021-12-30T15:45+0000

العالم

اليابان

حريق

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1053953607_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea333194a735c580a7e8335b6a196cba.jpg

وبحسب رويترز، فقد كان الرجل الذي عرفته وسائل الإعلام اليابانية على أنه موريو تانيموتو، في حالة حرجة بسبب استنشاقه أول أكسيد الكربون جراء الحريق، حيث وافته المنية في المستشفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 61 عاما.أظهرت لقطات كاميرا الأمن المثبتة في العيادة، أن الحريق اندلع عندما حمل تانيموتو كيسين من السوائل داخل المبنى وأضرم النار فيه، وفقا لما أفادت به الشرطة.وقالت وسائل الإعلام المحلية إن تانيموتو كان من مرضى العيادة، والتي تختص في معالجة المرضى من الاكتئاب واضطراب الهلع، مع التركيز على مساعدتهم على العودة إلى العمل.وكان الطبيب المختص في العيادة كوتارو نيشيزاوا، من بين الذين لقوا حتفهم والذي يعرف عنه مساهمته في دعم الصحة العقلية.يذكر أن هذا الحريق هو الأكثر دموية في اليابان منذ هجوم عام 2019 على استوديو للرسوم المتحركة في مدينة كيوتو، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة العشرات.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/تفاصيل-صادمة-بشأن-حريق-متعمد-بعيادة-للطب-النفسي-في-اليابان-1054301686.html

اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اليابان, حريق