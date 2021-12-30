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قرارات صارمة بخصوص الوشم بين لاعبي المنتخب الصيني
قرارات صارمة بخصوص الوشم بين لاعبي المنتخب الصيني
قررت وزارة الرياضة الصينية اليوم الخميس، حظر رسم وشوم جديدة بالنسبة للاعبي كرة القدم في جميع المنتخبات الوطنية مع مطالبة اللاعبين الذين حصلوا بالفعل على وشوم... 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T12:44+0000
2021-12-30T12:44+0000
رياضة
الصين
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وذكرت المديرية العامة للرياضة الصينية في بيان اليوم الخميس "عناصر المنتخب الوطني ومنتخب الشباب تحت 23 عاما يحظر عليهم تماما الحصول على وشوم جديدة، وهؤلاء الذين لديهم وشوم بالفعل تم نصحهم بضرورة محو هذه الوشوم بأنفسهم".وأشارت هيئة الرياضة الصينية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إظهار الروح الإيجابية للاعبي كرة القدم الصينيين بشكل عام وتقديم نموذج جيد للمجتمع".وانتقدت الحكومة الصينية الوشوم لدى المشاهير وجيل الشباب خلال الأشهر الأخيرة ، مع التشويش على هذه الوشوم في اللقطات التي تعرض على شاشة التلفاز، بجانب مطالبة لاعبي كرة القدم بتغطية أذرعهم إذا كانت تحمل وشوما، وفقا لموقع الإمارات اليوم".وأشارت المديرية العامة للرياضة الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن لاعبي كرة القدم "ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع".
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رياضة, الصين

قرارات صارمة بخصوص الوشم بين لاعبي المنتخب الصيني

12:44 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Carl Recineوشم على قدم اللاعب الإيطالي دي روسي
وشم على قدم اللاعب الإيطالي دي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Carl Recine
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قررت وزارة الرياضة الصينية اليوم الخميس، حظر رسم وشوم جديدة بالنسبة للاعبي كرة القدم في جميع المنتخبات الوطنية مع مطالبة اللاعبين الذين حصلوا بالفعل على وشوم في وقت سابق، بضرورة محوها.
وذكرت المديرية العامة للرياضة الصينية في بيان اليوم الخميس "عناصر المنتخب الوطني ومنتخب الشباب تحت 23 عاما يحظر عليهم تماما الحصول على وشوم جديدة، وهؤلاء الذين لديهم وشوم بالفعل تم نصحهم بضرورة محو هذه الوشوم بأنفسهم".
وأشارت هيئة الرياضة الصينية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى "إظهار الروح الإيجابية للاعبي كرة القدم الصينيين بشكل عام وتقديم نموذج جيد للمجتمع".
وانتقدت الحكومة الصينية الوشوم لدى المشاهير وجيل الشباب خلال الأشهر الأخيرة ، مع التشويش على هذه الوشوم في اللقطات التي تعرض على شاشة التلفاز، بجانب مطالبة لاعبي كرة القدم بتغطية أذرعهم إذا كانت تحمل وشوما، وفقا لموقع الإمارات اليوم".
وأشارت المديرية العامة للرياضة الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن لاعبي كرة القدم "ينبغي أن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع".
وشم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2021
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