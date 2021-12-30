https://arabic.sputniknews.com/20211230/1054779760.html

البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس. 30.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-30T21:35+0000

2021-12-30T21:35+0000

2021-12-30T21:35+0000

روسيا

أمريكا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1048679571_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_812b2d1de24d5fe496d7d5251c69ed0d.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة "3.35 عصرا بالتوقيت الشرق"، ما يوازي الحادية عشر والنصف ليلا في موسكو.وفي وقت سابق، علن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو.من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20211230/البيت-الأبيض-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وبايدن-اليوم-الخميس-1054751670.html

أمريكا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أمريكا