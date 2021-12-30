البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

واشنطن - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة "3.35 عصرا بالتوقيت الشرق"، ما يوازي الحادية عشر والنصف ليلا في موسكو.وفي وقت سابق، علن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو.من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
وفي وقت سابق، علن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.