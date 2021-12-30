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البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين
البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T21:35+0000
2021-12-30T21:35+0000
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أمريكا
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة "3.35 عصرا بالتوقيت الشرق"، ما يوازي الحادية عشر والنصف ليلا في موسكو.وفي وقت سابق، علن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو.من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/البيت-الأبيض-مكالمة-هاتفية-بين-بوتين-وبايدن-اليوم-الخميس-1054751670.html
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روسيا, أمريكا

البيت الأبيض: بدء اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين

21:35 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Alexander Natruskinبايدن وبوتين
بايدن وبوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Alexander Natruskin
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الاتصال الهاتفي بدأ الساعة "3.35 عصرا بالتوقيت الشرق"، ما يوازي الحادية عشر والنصف ليلا في موسكو.
لقاء بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
البيت الأبيض: مكالمة هاتفية بين بوتين وبايدن اليوم الخميس
03:21 GMT
وفي وقت سابق، علن البيت الأبيض أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي، اليوم الخميس، في تمام الساعة 23:30 بتوقيت موسكو.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه من المقرر إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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