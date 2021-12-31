تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أبو-الغيط-يدعو-جميع-الأطراف-في-الصومال-إلى-تجنب-أي-تصعيد-قد-يقود-البلاد-إلى-العنف-1054792249.html
أبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف
أبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:29+0000
2021-12-31T11:29+0000
العالم العربي
جامعة الدول العربية
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102760/09/1027600975_0:106:3265:1942_1920x0_80_0_0_5eb5ac00492a1bc04efd1d66ff1485ab.jpg
وحسب بيان الجامعة، فإن أبو الغيط يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال.كما طالبهم بالانخراط فورا في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.ووفقا للبيان، يأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/هل-ينزلق-الصومال-إلى-الاحتراب-الداخلي-بعد-محاولة-الانقلاب-الأخيرة؟-1054707734.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102760/09/1027600975_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_024f7c290e779d05850f3fa809be502e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, جامعة الدول العربية, الصومال

أبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف

11:29 GMT 31.12.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
تابعنا عبر
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف.
وحسب بيان الجامعة، فإن أبو الغيط يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال.
وأوضح البيان أن الأمين العام للجامعة ناشد جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، وإلي وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار.
كما طالبهم بالانخراط فورا في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.
ووفقا للبيان، يأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.
عناصر من القوات المسلحة في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
هل ينزلق الصومال إلى الاحتراب الداخلي بعد محاولة "الانقلاب" الأخيرة؟
28 ديسمبر, 15:05 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:56 GMTالحرس الثوري يصف التهديدات الأمريكية الإسرائيلية بـ"الجوفاء"
12:47 GMTمؤسسة بريطانية: تناول الفاصوليا مرتين أسبوعيا يقي من التهاب المفاصل
12:45 GMTالحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز
12:38 GMT"التوابيت الطائرة"...أكثر مقاتلات غير ناجحة في الحرب الباردة
12:37 GMTمنتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة قبل أمم أفريقيا
12:33 GMTالرئيس التونسي يتبرأ من الحكم الصادر بحق المرزوقي... "لا تعني لي أي شيء"
12:29 GMTحروب وكوراث وأوبئة... رغم كل المصائب نستقبل العام الجديد بشيء من الأمل
12:20 GMTقرار سعودي يلزم القطاع الخاص بالتأمين على أبناء العاملين لديه
12:13 GMTوفاة الفنان المصري عادل زهدي... "أسد المسرح"
12:10 GMTمحلل سياسي سوداني يوضح لماذا تلجأ القوات الأمنية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين
12:08 GMTإثيوبيا... الأمم المتحدة تعلن عن "أكبر حصيلة" للقتلى المدنيين إثر غارات على تيغراي
12:03 GMTالجيش اللبناني يوقف أبناء "أبو عجينة" بعد يوم واحد على إطلاق سراحه
12:03 GMTأبل تعتزم شحن إكسسوارات الهواتف من خلال شاشات آيفون وآيباد
11:48 GMTقاديروف: لو تلقيت تعليمات لكنت قد حللت القضية الأوكرانية منذ زمن بعيد
11:39 GMTلاعب عربي بارز يرفض ارتداء قميص بلاده بأمم أفريقيا ويختار إسبانيا في قرار أثار غضبا
11:37 GMTهيئة إسرائيلية تكشف مشاكل تواجه بلادها في مضاعفة سكان الجولان المحتل
11:35 GMTمصر... تحذيرات للمواطنين بعدم الخروج إلى الشوارع بسبب الطقس السيء
11:33 GMTالإمارات تسمح للموظفات بالعمل عن بعد في هذه الحالات
11:32 GMTهذه الخضار تخفض مستويات السكر
11:29 GMTأبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف