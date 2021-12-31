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https://arabic.sputniknews.com/20211231/أبو-الغيط-يدعو-جميع-الأطراف-في-الصومال-إلى-تجنب-أي-تصعيد-قد-يقود-البلاد-إلى-العنف-1054792249.html
أبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف
أبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:29+0000
2021-12-31T11:29+0000
2021-12-31T11:29+0000
العالم العربي
جامعة الدول العربية
الصومال
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وحسب بيان الجامعة، فإن أبو الغيط يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في الصومال.كما طالبهم بالانخراط فورا في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.ووفقا للبيان، يأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/هل-ينزلق-الصومال-إلى-الاحتراب-الداخلي-بعد-محاولة-الانقلاب-الأخيرة؟-1054707734.html
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العالم العربي, جامعة الدول العربية, الصومال
أبو الغيط يدعو جميع الأطراف في الصومال إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، جميع الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف.
وحسب بيان الجامعة، فإن أبو الغيط يتابع ببالغ القلق التطورات السياسية الحالية في
الصومال
.
وأوضح البيان أن الأمين العام للجامعة ناشد جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس ودعا إلى تجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف، وإلي وضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار.
كما طالبهم بالانخراط فورا في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على صعيد بناء مؤسسات الدولة خلال السنوات القليلة السابقة، ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن.
ووفقا للبيان، يأتي ذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.