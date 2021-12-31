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https://arabic.sputniknews.com/20211231/أردوغان-يطالب-الأتراك-بالحفاظ-على-مدخراتهم-بالعملة-المحلية-فيديو-1054788662.html
أردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو
أردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو
طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الشعب التركي، بالحفاظ على مدخراته بالعملة المحلية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:58+0000
2021-12-31T09:58+0000
أخبار تركيا
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وحث أردوغان، خلال خطاب ألقاه في أسطنبول، الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي، إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.كما دعا أردوغان أيضا الأتراك، إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم.وكان البنك المركزي التركي، أكد أمس، أن سيعطي الأولوية للترويج للودائع بالليرة خلال العام المقبل، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان خطوات جديدة للحد من انخفاض قيمة العملة.وسيحافظ البنك على هدفه للتضخم متوسط ​​الأجل البالغ 5%، رغم تجاوز التضخم الفعلي 20%، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن ورقة السياسة النقدية والخارجية التي أعدها لعام 2022.لكن البنك المركزي التركي، تخلى عن تعهد السياسة النقدية الأكثر تشددا الذي قدمه الحاكم السابق ناجي أغبال في وثيقة العام الماضي. اتخذ البنك المركزي بالفعل خطوات لتشجيع الودائع بالليرة من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.وقال إنه سيدعم تحويل حسابات التوفير بالعملات الأجنبية والذهب إلى حسابات بالليرة وستدفع عوائد أعلى للمقرضين التجاريين الذين يحولون بعض ودائعهم بالعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى الليرة، كما سيفرض عمولة سنوية على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية.تأرجحت الليرة بشكل كبير في ديسمبر/ كانون الأول، ما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات، ورغم ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال أضعف بنحو 38% مقابل الدولار عما كانت عليه في بداية العام.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/الحكومة-التركية-تتحمل-تكاليف-اقتراض-غير-مسبوقة-رغم-خفض-الفائدة-1054778295.html
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أخبار تركيا

أردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو

09:58 GMT 31.12.2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
 الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
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طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الشعب التركي، بالحفاظ على مدخراته بالعملة المحلية.
وحث أردوغان، خلال خطاب ألقاه في أسطنبول، الأتراك على الاحتفاظ بكل مدخراتهم بالليرة التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال الرئيس التركي، إن تقلب سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد أن تراجعت الليرة بشدة خلال الشهرين الماضيين.
كما دعا أردوغان أيضا الأتراك، إدخال مدخراتهم من الذهب في النظام المصرفي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة هي سبب وراء التضخم.
وكان البنك المركزي التركي، أكد أمس، أن سيعطي الأولوية للترويج للودائع بالليرة خلال العام المقبل، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان خطوات جديدة للحد من انخفاض قيمة العملة.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
الحكومة التركية تتحمل تكاليف اقتراض غير مسبوقة رغم خفض الفائدة
أمس, 19:58 GMT
وسيحافظ البنك على هدفه للتضخم متوسط ​​الأجل البالغ 5%، رغم تجاوز التضخم الفعلي 20%، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن ورقة السياسة النقدية والخارجية التي أعدها لعام 2022.
لكن البنك المركزي التركي، تخلى عن تعهد السياسة النقدية الأكثر تشددا الذي قدمه الحاكم السابق ناجي أغبال في وثيقة العام الماضي. اتخذ البنك المركزي بالفعل خطوات لتشجيع الودائع بالليرة من خلال جعلها أكثر جاذبية من الاحتفاظ بالعملة الأجنبية.
وقال إنه سيدعم تحويل حسابات التوفير بالعملات الأجنبية والذهب إلى حسابات بالليرة وستدفع عوائد أعلى للمقرضين التجاريين الذين يحولون بعض ودائعهم بالعملات الأجنبية في البنك المركزي إلى الليرة، كما سيفرض عمولة سنوية على احتياطيات البنوك المطلوبة من العملات الأجنبية.
تأرجحت الليرة بشكل كبير في ديسمبر/ كانون الأول، ما دفع أردوغان إلى التعهد بحماية الودائع بالليرة من التقلبات، ورغم ارتفاع العملة من أدنى مستوياتها القياسية، إلا أنها لا تزال أضعف بنحو 38% مقابل الدولار عما كانت عليه في بداية العام.
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