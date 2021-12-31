https://arabic.sputniknews.com/20211231/أطباء-السودان-تحذر-من-التصعيد-المفرط-لقوات-الأمن-والرئيس-العراقي-يدعو-البرلمان-الجديد-للانعقاد-1054797801.html

"أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن والرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد

"أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن والرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد

قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن خمسة محتجين قتلوا برصاص قوات الأمن، منهم ثلاثة على الأقل في أم درمان. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T13:50+0000

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2021-12-31T13:50+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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"أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن والرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد "أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن والرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد

"أطباء السودان" تحذر من التصعيد المفرط لقوات الأمن وبلينكن يعلق على التعامل العنيف مع المتظاهرينيأتي ذلك فيما أكدت الشرطة السودانية مقتل 4 متظاهرين فيما أعلنت إصابة 298 آخرين وجرح 53 من أفرادها خلال مواجهات وقعت أثناء احتجاجات في مناطق متفرقة، معظمها بولاية الخرطوم.ونقل تلفزيون الحدث عن مستشار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قوله "إن الجيش لن يسمح لأحد بجر البلاد إلى الفوضى، وإن استمرار التظاهرات بطريقتها الحالية استنزاف مادي ونفسي وذهني للبلاد، ولن توصل السودان إلى حل سياسي".وعلق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر تويتر مؤكدا أن بلاده منزعجة للغاية من تقارير عن استخدام القوة المميتة ضد محتجين في السودان، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تقف مع شعب السودان مع مطالبته بالحرية والسلام والعدالة .من جهته قال المحلل السياسي السوداني د.عصام دكين "حتى الآن لم يخرج بيان محدد من الجهات الأمنية الرسمية بعدد القتلى وقد تمت الإشارة منذ قليل أنه تم الإعلان أن أحد الشباب قُتل في مظاهرة في إحدى مدن العاصمة الخرطوم "أم درمان" ولكن تبين أن هذا الشاب لم يمت وأنه على قيد الحياة، لذلك هنالك الكثير من الإشاعات التي تؤكد أن هناك اتجاه للتصعيد حول الجانب الإعلامي".وأوضح دكين أن رؤية الفريق البرهان كانت واضحة في العشرين من أكتوبر عندما أعلن حالة الطوارئ ووقف معه الكثير من الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية والسياسية لتعديل مسار الثورة.ولفت إلى أن "بعض الأحزاب السياسية تريد أن تستمر في عملية التصعيد وتُظهر للمجتمع الدولي أن القوات الأمنية السودانية مفرطة في استخدام العنف تجاه المتظاهرين"، مشيراً إلى أن عدد المتظاهرين كان قليلاً جداً بالأمس مقارنةً بالمظاهرات السابقة وبالتالي عجز المتظاهرون في إيصال صوتهم تماماً بطريقة سلمية ولكن مع الأسف يلجأ الشباب المتظاهرون لاستخدام العنف تجاه القوات النظامية بتوجيه إهانات مباشرة إلى العسكريين والقوات الأمنية وبالتالي اضطرت القوات الأمنية للرد على هؤلاء المتظاهرين فقط".الرئيس العراقي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد في 9 ينايرأصدر الرئيس العراقي برهم صالح، مرسوما جمهوريا بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد يوم التاسع من الشهر المقبل برئاسة أكبر الأعضاء سنا.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد صادقت مؤخرا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.وتخوض الكتل الفائزة بالانتخابات مفاوضات للتوصل إلى تفاهمات بشأن تسمية رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان للسنوات الأربع المقبلة.ولفت إلى أن "التيار الصدري الذي يريد حكومة أغلبية وطنية تحقيقا لرغبة الشعب العراقي حتى ينتهي من المحاصصة والتوافقية".وتوقع الغرابي أن "بعضا من الإطار الاستراتيجي سوف يذهب مع الكتلة الصدرية وبعض الأحزاب الكردية قريبة مما يريدت التيار الصدري كذلك".البحرين تعين سفيراً جديداً لها في دمشق بعد سنوات من القطيعةعيّنت البحرين، أول سفير لها لدى دمشق منذ أن خفضت مستوى العلاقات مع اندلاع الصراع في سوريا.يأتي تعيين وحيد مبارك سيار، رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى سوريا في إطار تحول دبلوماسي بمنطقة الشرق الأوسط، مع إحياء عدد متزايد من الدول العربية علاقاتها مع الرئيس بشار الأسد.يأتي ذلك رغم رفض الولايات المتحدة الحليف الأول لدول الخليج لعودة العلاقات مع سوريا وهو الأمر الذي لم تقدم عليه المملكة العربية السعودية بعد .قال الكاتب والمحلل السياسي، أسامة مهران، إن "الشعب السوري عانى كثيرا من المقاطعة العربية"، معتبرا الخطوة البحرينية بتعيين سفير لها في دمشق "رائعة لعودة المياه إلى مجاريها من جديد بين الدول الشقيقة".وأكد مهران خلال حديثه مع راديو سبوتنيك، أن الأجواء الحالية مناسبة ومواتية لإعادة المياه إلى مجاريها مع الدولة السورية التي لا يمكن أن تعيش بمعزل عن أمتها العربية، وهذا ما جعل كل الدول تتدخل في سوريا بحجة أن النظام لا يقيم الديموقراطية على أرضه".وأضاف: "الديموقراطية بالمفهوم الذي رأيناه منذ 2011 دمرت كيانات عربية كثيرة بحجة الحريات والشعارات الفضفاضة للتدخل في شؤون البلاد المختلفة وتخريبها على حساب الشعوب".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك

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