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https://arabic.sputniknews.com/20211231/أفضل-أسلحة-في-العالم-كيف-سيتم-تسليح-الجيش-الروسي-عام-2022-صور-1054784782.html
أفضل أسلحة في العالم... كيف سيتم تسليح الجيش الروسي عام 2022... صور
أفضل أسلحة في العالم... كيف سيتم تسليح الجيش الروسي عام 2022... صور
ستتلقى القوات المسلحة الروسية مئات الوحدات من المعدات العسكرية الحديثة والجديدة تمامًا، بما فيهاالدبابات والطائرات والمروحيات الحديثة والصواريخ والسفن الحربية،... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T08:24+0000
2021-12-31T08:24+0000
رصد عسكري
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تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن هذه الأسلحة في هذه المقالة.درع واعدوفقًا لرئيس المديرية الرئيسية للمدرعة في وزارة الدفاع، اللواء ألكسندر شيستاكوف، سيتم الانتهاء من اختبارات الحكومة لسلسلة كاملة من المعدات الواعدة في العام المقبل وسيبدأ إنتاجها الضخم، ومنها المركبات الموجودة على منصةأرماتا - الدبابة الرئيسية تي-14، ومركبة المشاة القتالية الثقيلة تي-15، ومركبة الإصلاح والإخلاء تي-16، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع كوليتسيا-سي في.هذه التقنية هي واحدة من أكثر التقنيات تقدمًا على هذا الكوكب. تم تصميم الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث تي-14 للقتال في اتصال مباشر مع العدو، ودعم هجوم وحدات القوات المؤللة، وتدمير الأهداف في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة. ميزتها برج غير مأهول: يوجد الطاقم في كبسولة مدرعة في الجزء الأمامي. تغطي المجمعات الحديثة من الحماية الديناميكية والنشطة، وكذلك معدات الحرب الإلكترونية، المركبة من قذائف العدو والصواريخ. تتفوق تي-14 بمدفع عيار 125 مم 2A82-1M على أفضل بنادق دبابات الناتو.لقد تغيرت كل من تي-14 وتي-15 كثيرًا في السنوات الأخيرة. لذلك، ينتبه الخبراء إلى الحماية المعززة للدروع للمنطقة الأمامية العلوية والتسليح الجديد للمركبة. في البداية، تم تجهيز تي-15 بوحدة قتالية بوميرانغ-بي إم بمدفع 30 ملم أ42.2. بعد ذلك، في منتديات الجيش، تم عرض المركبة بمدفع أقوى من عيار 57 ملم أو-220إم "بايكال". تتمتع المدافع ذاتية الدفع كاليتسيا-سي في أيضًا بالعديد من التحسينات التي زادت بشكل كبير من قدراتها القتالية.بالإضافة إلى المنتجات الجديدة، تتلقى القوات البرية معدات محدثة دبابات تي-72بي3إم وتي-90إم وتي-80بي في إم ومركبات المشاة بي إم بي-3 وبي إم بي-2إم مع الوحدة القتالية "بيريخيوك"، ومدرعة بي تي إر-82أومدافع ذاتية الحركة "مستا-إس إم". بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريبًا اعتماد نظام المدفعي الصاروخي "بانتسير-إس إم –سي في" للدفاع الجوي ومجمع المدفعية "ديفيراتسيا-بي في أو" والجيل التالي نظام الدفاع الجوي "ميتكا".التفوق في الجوفي عام 2022، سيتم شراء أكثر من 200 وحدة من الأسلحة الأساسية والمعدات العسكرية والخاصة للقوات الجوية الفضائية. وفقًا لنائب رئيس القوات الجوية، الفريق أندريه يودين، نتيجة لذلك، ستصل حصة الأسلحة الحديثة إلى 89 بالمائة. على وجه الخصوص، ستتلقى القوات مقاتلات سو-35إس وسو-30إس إم وقاذفات سو-34 وأنظمة الدفاع الجوي إس-350 وإس-400. لأول مرة، ستنطلق القاذفة الاستراتيجية الحديثة تو-160إم​​، التي تم بناؤها من الصفر في مصنع قازان للطيران، إلى الجو.سيدخل برنامج مقاتلة الجيل الخامس سو-57 أيضًا مرحلة جديدة. قال المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية سيرغي تشيميزوف إن اختبارات محرك المرحلة الثانية ستنتهي قريباً. سيتم اختبار أول مقاتلة بمحطة طاقة جديدة في عام 2022. بشكل عام، ستشتري القوات الفضائية 76 من هذه الآلات.سيتم تجديد طائرات الجيش بـ 15 مروحية كا-52إم "أليغاتور" (التمساح). تم الانتهاء من برنامج التحديث في وقت قياسي - انطلق النموذج الأولي في صيف عام 2020. تم تجهيز "التمساح" بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار بمصفوف هوائي مرحلي نشط، ومعدات هبوط معززة، وصواريخ "أتاكا"، و "فيكر" و "فيكر إم". من المهم الإشارة إلى أن العمل تم مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام المركبات الأساسية في سوريا.أسطول الطائرات المسيرة ينمو أيضًا. في عام 2022 ، ستبدأ شركة كرونشتادت الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة. وهذا يعني أن الجيش سيتلقى الكثير من أحدث الطائرات المسيرة، ولا سيما طائرات الاستطلاع والهجوم "إينيخوديتسيف". ستتبع السلسلة الطائرات المسيرة "سيريوس" و"غروم" و"مولنيا".يعد نظام الصواريخإس-500 أحد العروض الأولى البارزة. دخلت الكتيبة الأولى خدمة الجيش الخامس عشر لقوات الفضاء التي تغطي موسكو في أكتوب تشرين الأول. ومع ذلك، من الناحية الرسمية، لم يجتاز المجمع اختبارات الحكومة بعد. ومن المتوقع أن تكتمل في العام الجديد، وسوف تدخل في الإنتاج الضخم. ميزة إس-500 هي القدرة على تدمير كل من الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في الفضاء القريب.الخروج إلى المحيطوالسلاح البحري الرئيسي هو بلا شك صاروخ كروز "تسيركون" الفرط صوتي المضاد للسفن. في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، أعلن فلاديمير بوتين أنه سيتم إرسال النظام إلى الأسطول في الأشهر المقبلة. "تسيركون" - الأول في العالم القادرعلى الطيران الديناميكي الهوائي المستمر بالمناورة. سيتم تسليح كل من السفن والغواصات به. السرعة القصوى - 9 ماخ، المدى ألف كيلومتر. يُعتقد أن الصاروخ محصن ضد أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الحديثة المحمولة على متن السفن.كما سيتم تزويد الأسطول بحاملات أسلحة جديدة. يتوقع تسليم الفرقاطة الأدميرال غولوفكو متعددة الأغراض. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اختبار طراد واعد شبح من المشروع 20386 "ميركوري"، والذي، وفقًا للجيش، يمثل خطورة حتى على حاملات الطائرات.ستعزز غواصتان تعملان بالطاقة النووية، وهما الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع "بوري" "غينيراليسيموس سوفوروف" و"كراسنويارسك" من ومشروعياسن-إم. أيضًا، سيحصل البحارة على أول غواصتين متسلسلتين تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع "لادا"- "كرونشتادت" و"فيليكي لوكي".
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رصد عسكري

أفضل أسلحة في العالم... كيف سيتم تسليح الجيش الروسي عام 2022... صور

08:24 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "إس-400"
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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ستتلقى القوات المسلحة الروسية مئات الوحدات من المعدات العسكرية الحديثة والجديدة تمامًا، بما فيهاالدبابات والطائرات والمروحيات الحديثة والصواريخ والسفن الحربية، في عام 2022. وبما في ذلك الأسلحة التي تعرض فقط في المعارض والعروض الخاصة.
تتحدث وكالة "سبوتنيك" عن هذه الأسلحة في هذه المقالة.

درع واعد

وفقًا لرئيس المديرية الرئيسية للمدرعة في وزارة الدفاع، اللواء ألكسندر شيستاكوف، سيتم الانتهاء من اختبارات الحكومة لسلسلة كاملة من المعدات الواعدة في العام المقبل وسيبدأ إنتاجها الضخم، ومنها المركبات الموجودة على منصةأرماتا - الدبابة الرئيسية تي-14، ومركبة المشاة القتالية الثقيلة تي-15، ومركبة الإصلاح والإخلاء تي-16، ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع كوليتسيا-سي في.
هذه التقنية هي واحدة من أكثر التقنيات تقدمًا على هذا الكوكب. تم تصميم الدبابة الوحيدة في العالم من الجيل الثالث تي-14 للقتال في اتصال مباشر مع العدو، ودعم هجوم وحدات القوات المؤللة، وتدمير الأهداف في الملاجئ وفي المناطق المفتوحة. ميزتها برج غير مأهول: يوجد الطاقم في كبسولة مدرعة في الجزء الأمامي. تغطي المجمعات الحديثة من الحماية الديناميكية والنشطة، وكذلك معدات الحرب الإلكترونية، المركبة من قذائف العدو والصواريخ. تتفوق تي-14 بمدفع عيار 125 مم 2A82-1M على أفضل بنادق دبابات الناتو.
© Sputnik . Ilja Pitalev / الذهاب إلى بنك الصوردبابة "أرماتا"
دبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
دبابة "أرماتا"
© Sputnik . Ilja Pitalev
/
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لقد تغيرت كل من تي-14 وتي-15 كثيرًا في السنوات الأخيرة. لذلك، ينتبه الخبراء إلى الحماية المعززة للدروع للمنطقة الأمامية العلوية والتسليح الجديد للمركبة. في البداية، تم تجهيز تي-15 بوحدة قتالية بوميرانغ-بي إم بمدفع 30 ملم أ42.2. بعد ذلك، في منتديات الجيش، تم عرض المركبة بمدفع أقوى من عيار 57 ملم أو-220إم "بايكال". تتمتع المدافع ذاتية الدفع كاليتسيا-سي في أيضًا بالعديد من التحسينات التي زادت بشكل كبير من قدراتها القتالية.
بالإضافة إلى المنتجات الجديدة، تتلقى القوات البرية معدات محدثة دبابات تي-72بي3إم وتي-90إم وتي-80بي في إم ومركبات المشاة بي إم بي-3 وبي إم بي-2إم مع الوحدة القتالية "بيريخيوك"، ومدرعة بي تي إر-82أومدافع ذاتية الحركة "مستا-إس إم". بالإضافة إلى ذلك، سيتم قريبًا اعتماد نظام المدفعي الصاروخي "بانتسير-إس إم –سي في" للدفاع الجوي ومجمع المدفعية "ديفيراتسيا-بي في أو" والجيل التالي نظام الدفاع الجوي "ميتكا".

التفوق في الجو

في عام 2022، سيتم شراء أكثر من 200 وحدة من الأسلحة الأساسية والمعدات العسكرية والخاصة للقوات الجوية الفضائية. وفقًا لنائب رئيس القوات الجوية، الفريق أندريه يودين، نتيجة لذلك، ستصل حصة الأسلحة الحديثة إلى 89 بالمائة. على وجه الخصوص، ستتلقى القوات مقاتلات سو-35إس وسو-30إس إم وقاذفات سو-34 وأنظمة الدفاع الجوي إس-350 وإس-400. لأول مرة، ستنطلق القاذفة الاستراتيجية الحديثة تو-160إم​​، التي تم بناؤها من الصفر في مصنع قازان للطيران، إلى الجو.
© REUTERS / Tatyana Makeyevaمنظومة صواريخ إس-400 الروسية
منظومة صواريخ إس-400 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
منظومة صواريخ إس-400 الروسية
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
سيدخل برنامج مقاتلة الجيل الخامس سو-57 أيضًا مرحلة جديدة. قال المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الحكومية سيرغي تشيميزوف إن اختبارات محرك المرحلة الثانية ستنتهي قريباً. سيتم اختبار أول مقاتلة بمحطة طاقة جديدة في عام 2022. بشكل عام، ستشتري القوات الفضائية 76 من هذه الآلات.
سيتم تجديد طائرات الجيش بـ 15 مروحية كا-52إم "أليغاتور" (التمساح). تم الانتهاء من برنامج التحديث في وقت قياسي - انطلق النموذج الأولي في صيف عام 2020. تم تجهيز "التمساح" بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار بمصفوف هوائي مرحلي نشط، ومعدات هبوط معززة، وصواريخ "أتاكا"، و "فيكر" و "فيكر إم". من المهم الإشارة إلى أن العمل تم مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام المركبات الأساسية في سوريا.
أسطول الطائرات المسيرة ينمو أيضًا. في عام 2022 ، ستبدأ شركة كرونشتادت الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة. وهذا يعني أن الجيش سيتلقى الكثير من أحدث الطائرات المسيرة، ولا سيما طائرات الاستطلاع والهجوم "إينيخوديتسيف". ستتبع السلسلة الطائرات المسيرة "سيريوس" و"غروم" و"مولنيا".
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
طائرة مسيرة
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
يعد نظام الصواريخإس-500 أحد العروض الأولى البارزة. دخلت الكتيبة الأولى خدمة الجيش الخامس عشر لقوات الفضاء التي تغطي موسكو في أكتوب تشرين الأول. ومع ذلك، من الناحية الرسمية، لم يجتاز المجمع اختبارات الحكومة بعد. ومن المتوقع أن تكتمل في العام الجديد، وسوف تدخل في الإنتاج الضخم. ميزة إس-500 هي القدرة على تدمير كل من الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في الفضاء القريب.

الخروج إلى المحيط

والسلاح البحري الرئيسي هو بلا شك صاروخ كروز "تسيركون" الفرط صوتي المضاد للسفن. في نهاية نوفمبر تشرين الثاني، أعلن فلاديمير بوتين أنه سيتم إرسال النظام إلى الأسطول في الأشهر المقبلة. "تسيركون" - الأول في العالم القادرعلى الطيران الديناميكي الهوائي المستمر بالمناورة. سيتم تسليح كل من السفن والغواصات به. السرعة القصوى - 9 ماخ، المدى ألف كيلومتر. يُعتقد أن الصاروخ محصن ضد أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الحديثة المحمولة على متن السفن.
© Photo / MIL.RUرسم بياني لصاروخ "تسيركون"
رسم بياني لصاروخ تسيركون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
رسم بياني لصاروخ "تسيركون"
© Photo / MIL.RU
كما سيتم تزويد الأسطول بحاملات أسلحة جديدة. يتوقع تسليم الفرقاطة الأدميرال غولوفكو متعددة الأغراض. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اختبار طراد واعد شبح من المشروع 20386 "ميركوري"، والذي، وفقًا للجيش، يمثل خطورة حتى على حاملات الطائرات.
ستعزز غواصتان تعملان بالطاقة النووية، وهما الغواصة النووية الاستراتيجية من مشروع "بوري" "غينيراليسيموس سوفوروف" و"كراسنويارسك" من ومشروعياسن-إم. أيضًا، سيحصل البحارة على أول غواصتين متسلسلتين تعمل بالديزل والكهرباء من مشروع "لادا"- "كرونشتادت" و"فيليكي لوكي".
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