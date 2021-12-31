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https://arabic.sputniknews.com/20211231/ألمانيا-تؤكد-دعمها-الكامل-لفرنسا-في-رئاسة-الاتحاد-الأوروبي-بهدف-أوروبا-ذات-سيادة-أكبر-1054791302.html
ألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
ألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دعمها التام لفرنسا في رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تقاسم باريس هدفها التوصل إلى أوروبا "ذات... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:08+0000
2021-12-31T11:08+0000
2021-12-31T11:08+0000
العالم
فرنسا
الاتحاد الأوروبي
ألمانيا
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وقالت بيربوك في بيان لوكالة فرانس برس، الجمعة الرئاسة الفرنسية تشكل "فرصة مهمة نريد أن نغتنمها معا لتعزيز وجعلها قادرة على مواجهة تحديات الغد".وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدف هذه الرئاسة الأوروبية بجعل "أوروبا قوية في العالم". وستتولى فرنسا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني خلفا لسلوفينيا، رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يصل مصالح الدول ال27 الأعضاء فيه، لستة أشهر.ووضعت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد ثلاث أولويات هي حد أدنى للأجور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتنظيم المجموعات الرقمية العملاقة وضريبة الكربون على الحدود.
https://arabic.sputniknews.com/20210314/صحفي-فرنسي-يحذر-من-انسحاب-بلاده-من-الاتحاد-الأوروبي-1048356695.html
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العالم, فرنسا, الاتحاد الأوروبي, ألمانيا
ألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، دعمها التام لفرنسا في رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تقاسم باريس هدفها التوصل إلى أوروبا "ذات سيادة أكبر".
وقالت بيربوك في بيان
لوكالة فرانس برس
، الجمعة الرئاسة الفرنسية تشكل "فرصة مهمة نريد أن نغتنمها معا لتعزيز وجعلها قادرة على مواجهة تحديات الغد".
وأضافت أن ألمانيا وفرنسا "باعتبارهما أقرب صديقتين في قلب أوروبا تتحملان مسؤولية خاصة تجاه اتحاد أوروبي موحد وقادر على العمل وموجه نحو المستقبل".
وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدف هذه الرئاسة الأوروبية بجعل "أوروبا قوية في العالم".
وستتولى فرنسا اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني خلفا لسلوفينيا، رئاسة مجلس
الاتحاد الأوروبي
الذي يصل مصالح الدول ال27 الأعضاء فيه، لستة أشهر.
ووضعت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد ثلاث أولويات هي حد أدنى للأجور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتنظيم المجموعات الرقمية العملاقة وضريبة الكربون على الحدود.