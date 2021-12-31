أليكسيا بوتياس.. أفضل لاعبة كرة قدم في العالم أثارت إعجاب المحترفين قبل المشجعين
© AFP 2021 / FRANCK FIFEأليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة لكرة القدم
© AFP 2021 / FRANCK FIFE
تعليق
أثار نجم هجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، مشاعر جماهير فريقه وعشاق كرة القدم، بكلمته عن نجمة الفريق النسائي لفريق برشلونة الإسباني أليكسيا بوتياس، التي حازت لتوها ثاني جائزة عالمية عن أدائها للموسم الماضي.
وأعرب ليفاندوفسكي عن سعادته بما قال إنه "تطور سريع" لكرة القدم النسائية، ما جعلها تستحوذ على قلوب ملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، واصفا بوتياس بأنها أفضل لاعبة في العالم وأنها مليئة بالشغف والحب للعبة وتعد مصدر إلهام للعديد من الشباب.
جاءت كلمات النجم البولندي بعد لقاء ثان جمعه باللاعبة الإسبانية في حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر"، حيث فازت بوتياس بلقب أفضل لاعبة في العالم، فيما حاز هو على جائزة أفضل لاعب وهداف للعام.
يأتي اللقب الكبير لبوتياس بعد أسابيع قليلة من حصولها على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعبة كرة قدم نسائية في العالم، وهي الجائزة التي ينظر إليها كثيرون باعتبارها الأكثر تقديرا لمحترفي اللعبة.
وعكس التفاعل الكبير لجمهور كرة القدم مع رسالة البولندي، هذا التطور الذي تحدث عنه في كرة القدم النسائية، وخاصة الأداء المذهل الذي قدمته لاعبة الوسط الهجومي على مدار الموسم الماضي ومساهمتها في حصد الألقاب الجماعية قبل الفردية.
في الحقيقة كان أداء بوتياس مذهلا على المستوى الفردي، وبعيدا عن حصد الألقاب مع فريق برشلونة، فإنها تعطي مثالا أقرب للاعبين رجال مثل ميسي ورونالدو في القدرة على تغيير المفاهيم الثابتة عن كرة القدم لما يقدمه أمثال هؤلاء من متعة واحترافية.
كيف بدأت مسيرة بوتياس؟
نشأت وترعرعت أليكسيا بوتياس في بلدة صغيرة تدعى موليت ديل فاليس على بعد 25 كيلومترا خارج عاصمة إقليم كاتالونيا، وهي من مواليد عام 1994، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".
مارست كرة القدم لأول مرة في ساحة بجوار مقر البلدية، وكانت الفتاة الوحيدة بين جميع الأولاد، وانضمت إلى نادي برشلونة عام 2006، عندما كانت تبلغ 12 عاما، وبعدما قضت 4 سنوات في ناد محلي صغير.
لكن الحلم الذي لطالما راودها لم يدم طويلا، وغادرت النادي بعد عام بسبب إعادة الهيكلة، لتنضم بعد ذلك إلى إسبانيول الذي لعبت له طيلة 5 سنوات، لكنها لم تشارك ضمن صفوف الفريق الأول قبل سن السادسة عشر.
وفي عام 2011، انتقلت للعيش في فالنسيا وتعاقدت مع فريق ليفانتي، ورغم أن كرة القدم النسائية كانت تفتقر للصخب في ذلك الوقت، لكن سمعتها كانت أقوى واجتذبت اهتمام غير عادي بعدما فازت بميدالية برونزية مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما.
وخلال هذا الموسم شاركت بوتياس في كل مباريات ليفانتي وسجلت 15 هدفا في 34 مباراة، وبدت مهاراتها الفنية والتكتيكية في تطور مستمر سواء بالكرة أو دونها.
لكن ورغم روعة هذا الموسم، فإن الحزن طغى على هذه المسيرة الحافلة، بعد وفاة والدها بشكل مفاجئ وهي بالكاد في السابعة عشر من عمرها.
© AFP 2021 / FRANCK FIFEلاعبة خط الوسط الإسبانية في نادي برشلونة اليكسيا بوتياس بعد حصولها على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2021
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© AFP 2021 / FRANCK FIFE
لاعبة خط الوسط الإسبانية في نادي برشلونة اليكسيا بوتياس بعد حصولها على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2021
© AFP 2021 / ELMER MAGALLANESأليكسيا بوتياس وكيليان مبابي في حفل جوائز غلوب سوكر 2021
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© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES
أليكسيا بوتياس وكيليان مبابي في حفل جوائز غلوب سوكر 2021
© AFP 2021 / ELMER MAGALLANESلاعب كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس، خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2021
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© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES
لاعب كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس، خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2021
© AFP 2021 / FABIO FERRARIلاعبة الوسط الإسبانية أليكسيا بوتياس وهي تتسلم جائزة أفضل لاعبة في العام خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2021 في برج خليفة في دبي.
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© AFP 2021 / FABIO FERRARI
لاعبة الوسط الإسبانية أليكسيا بوتياس وهي تتسلم جائزة أفضل لاعبة في العام خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2021 في برج خليفة في دبي.
© AFP 2021 / FRANCK FIFEلاعبة خط الوسط الإسبانية في برشلونة ألكسيا بوتياس (وسط) بعد حصولها على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2021.
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© AFP 2021 / FRANCK FIFE
لاعبة خط الوسط الإسبانية في برشلونة ألكسيا بوتياس (وسط) بعد حصولها على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2021.
© AFP 2021 / ABBIE PARRأليكسيا بوتياس رقم 11 في نادي برشلونة تستحوذ على الكرة ضد دلفين كاشارينو رقم 20 من أولمبيك ليون في الشوط الثاني خلال نصف نهائي كأس الأبطال الدولية للسيدات بين أولمبيك ليون وإف سي برشلونة في بروفيدنس بارك في 18 أغسطس 2021
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© AFP 2021 / ABBIE PARR
أليكسيا بوتياس رقم 11 في نادي برشلونة تستحوذ على الكرة ضد دلفين كاشارينو رقم 20 من أولمبيك ليون في الشوط الثاني خلال نصف نهائي كأس الأبطال الدولية للسيدات بين أولمبيك ليون وإف سي برشلونة في بروفيدنس بارك في 18 أغسطس 2021
© AFP 2021 / LLUIS GENEلاعب خط وسط برشلونة الإسباني بيدري يحمل جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما ولاعبة خط الوسط الإسبانية في برشلونة أليكسيا بوتياس حاملًا جائزة الكرة الذهبية للسيدات.
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© AFP 2021 / LLUIS GENE
لاعب خط وسط برشلونة الإسباني بيدري يحمل جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما ولاعبة خط الوسط الإسبانية في برشلونة أليكسيا بوتياس حاملًا جائزة الكرة الذهبية للسيدات.
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALLألكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تحتفل بهدفها من ركلة الجزاء خلال نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين تشيلسي ونادي برشلونة في جوتنبرج، السويد، في 16 مايو 2021
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© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALL
ألكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تحتفل بهدفها من ركلة الجزاء خلال نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين تشيلسي ونادي برشلونة في جوتنبرج، السويد، في 16 مايو 2021
© AFP 2021 / MIKE STOBEأليكسيا بوتياس لاعبة إسبانيا تراوغ جولي إيرتس رقم 8 من الولايات المتحدة في ريد بول أرينا في 8 مارس 2020 في هاريسون، نيو جيرسي.
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© AFP 2021 / MIKE STOBE
أليكسيا بوتياس لاعبة إسبانيا تراوغ جولي إيرتس رقم 8 من الولايات المتحدة في ريد بول أرينا في 8 مارس 2020 في هاريسون، نيو جيرسي.
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© AFP 2021 / FRANCK FIFE
لاعبة خط الوسط الإسبانية في نادي برشلونة اليكسيا بوتياس بعد حصولها على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2021
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© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES
أليكسيا بوتياس وكيليان مبابي في حفل جوائز غلوب سوكر 2021
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© AFP 2021 / ELMER MAGALLANES
لاعب كرة القدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس، خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2021
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© AFP 2021 / FABIO FERRARI
لاعبة الوسط الإسبانية أليكسيا بوتياس وهي تتسلم جائزة أفضل لاعبة في العام خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2021 في برج خليفة في دبي.
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© AFP 2021 / FRANCK FIFE
لاعبة خط الوسط الإسبانية في برشلونة ألكسيا بوتياس (وسط) بعد حصولها على جائزة الكرة الذهبية للسيدات في حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية 2021.
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© AFP 2021 / ABBIE PARR
أليكسيا بوتياس رقم 11 في نادي برشلونة تستحوذ على الكرة ضد دلفين كاشارينو رقم 20 من أولمبيك ليون في الشوط الثاني خلال نصف نهائي كأس الأبطال الدولية للسيدات بين أولمبيك ليون وإف سي برشلونة في بروفيدنس بارك في 18 أغسطس 2021
7/9
© AFP 2021 / LLUIS GENE
لاعب خط وسط برشلونة الإسباني بيدري يحمل جائزة كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما ولاعبة خط الوسط الإسبانية في برشلونة أليكسيا بوتياس حاملًا جائزة الكرة الذهبية للسيدات.
8/9
© AFP 2021 / BJORN LARSSON ROSVALL
ألكسيا بوتياس لاعبة برشلونة تحتفل بهدفها من ركلة الجزاء خلال نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين تشيلسي ونادي برشلونة في جوتنبرج، السويد، في 16 مايو 2021
9/9
© AFP 2021 / MIKE STOBE
أليكسيا بوتياس لاعبة إسبانيا تراوغ جولي إيرتس رقم 8 من الولايات المتحدة في ريد بول أرينا في 8 مارس 2020 في هاريسون، نيو جيرسي.
الانفجار مع برشلونة
في الصيف التالي، التقى تشافي لورينز الذي كان مشرفا على تطوير الفريق النسائي لفريق برشلونة، ببوتياس وعرض عليها العودة إلى النادي الكتالوني.
رغم الخسارة التي يشكلها رحيل بوتياس عن ليفاتني إلا أن مدرب الفريق أكد لأمها، إيلي، إنه إذا كانت أليكسيا سترحل عن فريقه فيجب أن تذهب لأحد الأندية الثلاثة الكبرى، لذلك عندما علم أنها ذاهبة إلى برشلونة "لم يجد ما يقوله".
اعترف لورينز لاحقا بأن برشلونة كان يتتبع دائما بوتياس، وعلى مر السنين، أصبحت جزءا مهما في فريقه، ويقول إنها كانت دائما مسؤولة وملتزمة، ولكنها أيضا تنافسية.
13 مايو 2020, 11:33 GMT
وقال لورينز الذي درب اللاعبة بين عامي 2012 و2017: "في برشلونة، تطورت بوتياس إلى لاعبة أكثر نضجا وثقة. لقد اكتسبت الكثير من الشخصية خارج ملعب كرة القدم، وكانت تتعلم من تجاربها، وخاصة من خسارتها".
وترى بوتياس أن فرص النساء في ممارسة كرة القدم أصبحت سواء مع الرجال إذ تقول لصحيفة "ذا بلايرز تربيون": "منذ 20 عاما، كنت أنا وحدي والبقية كانوا جميعا من الأولاد (يلعبون كرة القدم في الشارع)، والآن، هناك العديد من الفتيات، أحيانا أكثر، وأحيانا أقل".
وتضيف: "أنا على ثقة من أنه بالنسبة للجيل القادم، سيكون هذا أمرا طبيعيا تماما وأنا واثق من أن الجميع سيحصلون على نفس الفرص، سواء كانوا من الفتيان أو الفتيات".
أرقام بوتياس
خلال الموسم الماضي، قادت اللاعبة برشلونة للفوز بالثلاثية، وسجلت 18 هدفا و12 تمريرة حاسمة. وفي الموسم الجاري تتصدر الترتيب أيضا بـ12 هدفا وصناعة 10 آخرين، بحسب موقع "جيف مي سبورت".
حققت بوتياس 5 ألقاب للدوري الإسباني مع برشلونة، و6 للكأس، ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا وآخر للسوبر المحلي، ويطلق عليه الكثيرون لقب "ملكة برشلونة". هي أول شخص إسباني يحصل على لقب "بالون دور" منذ 61 عاما، والثانية على الإطلاق.
هي أيضا أكثر لاعبة تشارك مع منتخب إسبانيا للسيدات، بواقع 92 مباراة سجلت خلالها 22 هدفا منذ 2013 حتى الآن، وهي رابع أكثر لاعبة ترتدي قميص برشلونة.
إجمالا سجلت أكثر من 150 هدفا لنادي برشلونة، وحصلت على لقب أمم أوروبا تحت 17 عاما مرتين في عامي 2010 و2011، بحسب وكالة "فرانس برس".