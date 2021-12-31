أوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021

وجاء في بيان أوكلاند سيتي أنه "أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذه القرار".وأضاف أن القرار جاء نتيجة تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي تفرضها سلطات نيوزيلندا، والتي ستمنع النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021".وأكد أن الفريق كان جاهزا للمنافسة في البطولة، لذا فإن عدم القدرة على الذهاب تعد بمثابة ضربة قاسية لهم.كما أوضح البيان أن النادي أُجبر على الانسحاب من نسخة العام الماضي من كأس العالم للأندية في قطر بسبب تأثير قيود كورونا الحدودية في نيوزيلندا.يذكر أن كأس العالم للأندية ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 بمشاركة 7 أندية.
أصدر نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بيانا، اليوم الجمعة، أعلن فيه انسحابه رسميا من بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستقام في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل.
وجاء في بيان أوكلاند سيتي أنه "أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذه القرار".
CLUB STATEMENT - Auckland City FC has informed FIFA that, in light of the COVID-19 pandemic and related quarantine measures required by the New Zealand authorities, the club will be unable to participate in the FIFA Club World Cup 2021™.