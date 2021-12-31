تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/أوكلاند-سيتي-يبلغ-فيفا-بانسحابه-رسميا-من-كأس-العالم-للأندية-2021-1054790557.html
أوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021
أوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021
أصدر نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بيانا، اليوم الجمعة، أعلن فيه انسحابه رسميا من بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستقام في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:44+0000
2021-12-31T10:44+0000
رياضة
كأس العالم للأندية
فيفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103623/85/1036238503_0:237:4640:2847_1920x0_80_0_0_6616580e1c3c7568a84619e706c818e2.jpg
وجاء في بيان أوكلاند سيتي أنه "أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذه القرار".وأضاف أن القرار جاء نتيجة تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي تفرضها سلطات نيوزيلندا، والتي ستمنع النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021".وأكد أن الفريق كان جاهزا للمنافسة في البطولة، لذا فإن عدم القدرة على الذهاب تعد بمثابة ضربة قاسية لهم.كما أوضح البيان أن النادي أُجبر على الانسحاب من نسخة العام الماضي من كأس العالم للأندية في قطر بسبب تأثير قيود كورونا الحدودية في نيوزيلندا.يذكر أن كأس العالم للأندية ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 بمشاركة 7 أندية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103623/85/1036238503_264:0:4376:3084_1920x0_80_0_0_d7d904ba7eae298d48b5c68a1d52f41a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, كأس العالم للأندية, فيفا

أوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021

10:44 GMT 31.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammarكأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أصدر نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي بيانا، اليوم الجمعة، أعلن فيه انسحابه رسميا من بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستقام في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل.
وجاء في بيان أوكلاند سيتي أنه "أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بهذه القرار".
وأضاف أن القرار جاء نتيجة تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الحجر الصحي التي تفرضها سلطات نيوزيلندا، والتي ستمنع النادي من المشاركة في كأس العالم للأندية 2021".
وتابع البيان "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الظروف جعلت المشاركة بعيدة عن متناولنا للسنة الثانية على التوالي".
وأكد أن الفريق كان جاهزا للمنافسة في البطولة، لذا فإن عدم القدرة على الذهاب تعد بمثابة ضربة قاسية لهم.
كما أوضح البيان أن النادي أُجبر على الانسحاب من نسخة العام الماضي من كأس العالم للأندية في قطر بسبب تأثير قيود كورونا الحدودية في نيوزيلندا.
يذكر أن كأس العالم للأندية ستقام في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 بمشاركة 7 أندية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:25 GMT"حلاق الشوارع" في طرابلس اللبنانية يقدم خدماته بـ12 سنت أو بالمجان
11:13 GMTفي بيان عاجل.. "فيفا" يحدد بديل أوكلاند سيتي بعد انسحابه من مونديال الأندية
11:13 GMTوزير التجارة الجزائري: مستمرون في سياسة الدعم الاجتماعي بـ20 مليار دولار
11:11 GMTالعربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح
11:08 GMTألمانيا تؤكد دعمها الكامل لفرنسا في رئاسة الاتحاد الأوروبي بهدف "أوروبا ذات سيادة أكبر"
11:03 GMTالعراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
10:50 GMTالخارجية الصينية: شي جين بينغ يأمل في تطوير التعاون مع روسيا في عام 2022
10:48 GMTإيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل
10:47 GMTمليارات اليورو في أيام قليلة... حكومة ميركل تبيع أسلحة قبل الاستقالة
10:45 GMTجباروف: بوتين لا ينوي التراجع ووقت التنازلات قد ولى
10:44 GMTأوكلاند سيتي يبلغ "فيفا" بانسحابه رسميا من كأس العالم للأندية 2021
10:27 GMTتشاووش أوغلو يقول إن اليونان تقوم بخطوات استفزازية
10:25 GMTكم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا
10:22 GMTحفيد شارل ديغول يصف بوتين بكلمة واحدة
10:20 GMTالسودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين خلال احتجاجات أمس
10:18 GMTالوضع ينذر بكارثة.. المخابرات السودانية تقول إن أمر الطوارئ صدر لمواجهة "تدهور خطير"
10:14 GMTالكثيرون يحبون هذه الأطعمة لكنها تسبب السرطان وتزيد من ضغط الدم
10:11 GMTإسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار
10:05 GMTأمريكا تقرر دعم "الأونروا" بـ 99 مليون دولار
09:58 GMTأردوغان يطالب الأتراك بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة المحلية... فيديو