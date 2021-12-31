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https://arabic.sputniknews.com/20211231/إجراء-أول-عملية-زراعة-كبد-في-ساحل-العاج-بقيادة-جراح-مصري-1054801267.html
إجراء أول عملية زراعة كبد في ساحل العاج بقيادة جراح مصري
إجراء أول عملية زراعة كبد في ساحل العاج بقيادة جراح مصري
أجرى فريق طبي أول عملية زراعة كبد في دولة ساحل العاج، وذلك تحت قيادة الجراح المصري الدكتور عمرو عبد العال. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T15:30+0000
2021-12-31T15:30+0000
مجتمع
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وقالت قناة "الشرق" إن بعد إجراء هذه العملية أصبحت دولة ساحل العاج ثالث دولة إفريقية بعد مصر وجنوب إفريقيا، تجري هذا النوع من العمليات.يشار إلى أن الدكتور عمرو عبد العال، قائد الفريق الذي أجرى العملية، هو أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس ومدير برنامج زراعة الكبد في "المستشفى الجوي" بمصر، وقد تولى عبد العال وفريقه تدريب الفريق الإيفواري على الجراحة لمدة 4 سنوات بين القاهرة وأبيدجان.من جانبه صرح عبد العال بأن عملية الزراعة الناجحة الأولى في ساحل العاج استغرقت 12 ساعة، خرج بعدها المريض والمتبرع في حالة صحية جيدة.وأوضح الجراح المصري أن عمليات الزراعة التي تعتمد على نقل جزء من كبد متبرع حي إلى مريض تعتبر "تدخلا معقدا"، بعكس ما يحدث في الولايات المتحدة الأمركية وأوروبا وبعض دول آسيا، حيث تتم زراعة الأعضاء من متوفين.واحتفت الأوساط العلمية بهذا النجاح كما استقبل رئيس وزراء ساحل العاج، باتريك أتشي، فريق الجراحة، معربا عن أمله في استمرار هذا النوع من عمليات الزراعة المشتركة.وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الفريق المصري الذي درب الأطباء الإيفواريين لديه خبرة طويلة، إذ يقوم بإجراء 3 عمليات زراعة كبد أسبوعيا منذ عام 2003، بإجمالي أكثر من 1500 عملية زراعة كبد حتى الآن.
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مجتمع

إجراء أول عملية زراعة كبد في ساحل العاج بقيادة جراح مصري

15:30 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / PRAKASH SINGHجراحة
جراحة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / PRAKASH SINGH
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أجرى فريق طبي أول عملية زراعة كبد في دولة ساحل العاج، وذلك تحت قيادة الجراح المصري الدكتور عمرو عبد العال.
وقالت قناة "الشرق" إن بعد إجراء هذه العملية أصبحت دولة ساحل العاج ثالث دولة إفريقية بعد مصر وجنوب إفريقيا، تجري هذا النوع من العمليات.
يشار إلى أن الدكتور عمرو عبد العال، قائد الفريق الذي أجرى العملية، هو أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس ومدير برنامج زراعة الكبد في "المستشفى الجوي" بمصر، وقد تولى عبد العال وفريقه تدريب الفريق الإيفواري على الجراحة لمدة 4 سنوات بين القاهرة وأبيدجان.
من جانبه صرح عبد العال بأن عملية الزراعة الناجحة الأولى في ساحل العاج استغرقت 12 ساعة، خرج بعدها المريض والمتبرع في حالة صحية جيدة.
وأوضح الجراح المصري أن عمليات الزراعة التي تعتمد على نقل جزء من كبد متبرع حي إلى مريض تعتبر "تدخلا معقدا"، بعكس ما يحدث في الولايات المتحدة الأمركية وأوروبا وبعض دول آسيا، حيث تتم زراعة الأعضاء من متوفين.

والتحدي هنا في أن "نقل العضو من متبرع حي معافى، قرر بمحض إرادته إعطاء جزء من جسده لمريض، يجعل الحفاظ على سلامته بشكل كامل شرطاً للجراحة"، بحسب عبد العال.

واحتفت الأوساط العلمية بهذا النجاح كما استقبل رئيس وزراء ساحل العاج، باتريك أتشي، فريق الجراحة، معربا عن أمله في استمرار هذا النوع من عمليات الزراعة المشتركة.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الفريق المصري الذي درب الأطباء الإيفواريين لديه خبرة طويلة، إذ يقوم بإجراء 3 عمليات زراعة كبد أسبوعيا منذ عام 2003، بإجمالي أكثر من 1500 عملية زراعة كبد حتى الآن.
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