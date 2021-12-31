إسرائيل تقتني أسلحة أمريكية بـ3.1 مليار دولار استعدادا لمواجهة إيران
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
© AP Photo / Str/HO
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن بلادها اقتنت أسلحة أمريكية جديدة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تنتظرها.
وذكرت الوزارة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، في تغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن وفد المشتريات الإسرائيلي الذي يزور العاصمة الأمريكية، واشنطن، وقع على صفقة أسلحة مهمة واستراتيجية مع الجانب الأمريكي.
שר הביטחון בני גנץ: "הסכמי הרכש הם לבנה נוספת ומשמעותית – בבניין הכוח של צה"ל. אנחנו ממשיכים להתעצם, להשתנות ולהתאים את חיל האוויר לאתגרי העתיד, הקרובים, ובעיקר הרחוקים מגבולות ישראל". pic.twitter.com/cfIjmDRIud— משרד הביטחון (@MoDIsrael) December 31, 2021
وتقضي الصفقة الإسرائيلية بشراء 12 طائرة هليكوبتر، من طراز "Lockheed Martin CH-53K"، بمقابل يقدر بـ 2 مليار دولار، وشراء طائرتين أخريين من طراز "Boeing KC-46" للتزود بالوقود، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهي من صناديق المعونة الأمريكية.
ونقلت الوزارة على لسان الجنرال بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أن صفقة الأسلحة الجديدة هي لبنة مهمة وقوية أخرى للجيش الإسرائيلي في قوته وعتاده العسكري، بهدف مواصلة تعزيز وتسليح سلاح الجو لمواجهة التحديات المستقبلية.
משרד הביטחון חתם עם הממשל האמריקני על הסכם לרכש 12 מסוקי "סופר יסעור" CH-53K מתוצרת "לוקהיד מרטין" ושני מטוסי תדלוק נוספים מסוג KC-46 של חברת "בואינג". המסוקים הראשונים צפויים להגיע לישראל בתחילת 2026— גלצ (@GLZRadio) December 31, 2021
(צילומים: לוקהיד מרטין, בואינג)@Doron_Kadosh pic.twitter.com/0Zh0YPPTTl
وأوضح غانتس أن بلاده قد اقتنت هذه الأسلحة الأمريكية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع الأسلحة من أجل مواجهة التحديات التي تنتظرها بلاده، القريبة من حدودها والبعيدة، على وجه الخصوص، في إشارة إلى إيران، خاصة وأن إسرائيل اشترت طائرتي للتزود بالوقود.