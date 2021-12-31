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إسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار
إسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها وقعت عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة، منها 12 من طراز هليكوبتر، إضافة إلى طائرتي نقل. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:11+0000
2021-12-31T10:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
طائرات
صفقات سلاح
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وحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: وقعنا اتفاقية (إل أو إيه) مع الحكومة الأمريكية لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز لوكهيد مارتن سيكورسكي، واتفاقية إضافية لشراء طائرتين بوينج "كيه سي 46) للتزود بالوقود".وأكدت أن " شراء هذه الصفقة يعد جزءً من برنامج وزارة الدفاع الأوسع لتعزيز قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي، والاستعداد لمواجهة التهديدات الحالية والمتطورة".وبحسب التقديرات التي قدمتها الوزارة، فإن المبلغ الإجمالي للعقد سيكون حوالي 3.1 مليار دولار (حوالي 2.7 مليار يورو).وبحسب تصريحات نقلتها رويترز عن العميد شمعون تسينتسيبر، رئيس المعدات في سلاح الجو الإسرائيلي، فإن الناقلات لن يتم تسليمها حتى عام 2025 ، بينما من المتوقع أن تصل المروحيات الأولى في عام 2026.وقال تسينتسيبر إن إسرائيل تريد تسريع تسليم ناقلات وتوقع أن يكون لديها أربع ناقلات في نهاية المطاف، مؤكدا أن قدرات التزود بالوقود لسلاح الجو الحالي كافية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مثل تلك الصفقات ضرورية لشن غارة جوية على المنشآت النووية الإيرانية، وهو التهديد الذي مارسته إسرائيل لفترة طويلة.
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أخبار إسرائيل اليوم, طائرات, صفقات سلاح

إسرائيل: وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة بـ3.1 مليار دولار

10:11 GMT 31.12.2021
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورطائرات هليكوبتر عسكرية
طائرات هليكوبتر عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها وقعت عقدا مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء 14 طائرة، منها 12 من طراز هليكوبتر، إضافة إلى طائرتي نقل.
وحسب ما نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: وقعنا اتفاقية (إل أو إيه) مع الحكومة الأمريكية لشراء 12 طائرة هليكوبتر من طراز لوكهيد مارتن سيكورسكي، واتفاقية إضافية لشراء طائرتين بوينج "كيه سي 46) للتزود بالوقود".
وأكدت أن " شراء هذه الصفقة يعد جزءً من برنامج وزارة الدفاع الأوسع لتعزيز قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي، والاستعداد لمواجهة التهديدات الحالية والمتطورة".
وبحسب التقديرات التي قدمتها الوزارة، فإن المبلغ الإجمالي للعقد سيكون حوالي 3.1 مليار دولار (حوالي 2.7 مليار يورو).
وبحسب تصريحات نقلتها رويترز عن العميد شمعون تسينتسيبر، رئيس المعدات في سلاح الجو الإسرائيلي، فإن الناقلات لن يتم تسليمها حتى عام 2025 ، بينما من المتوقع أن تصل المروحيات الأولى في عام 2026.
وقال تسينتسيبر إن إسرائيل تريد تسريع تسليم ناقلات وتوقع أن يكون لديها أربع ناقلات في نهاية المطاف، مؤكدا أن قدرات التزود بالوقود لسلاح الجو الحالي كافية لتمكينهم من تنفيذ مهامهم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مثل تلك الصفقات ضرورية لشن غارة جوية على المنشآت النووية الإيرانية، وهو التهديد الذي مارسته إسرائيل لفترة طويلة.
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