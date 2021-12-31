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https://arabic.sputniknews.com/20211231/إصابة-مدافع-فريق-مانشستر-سيتي-خلال-سطو-على-منزله-صورة-1054783955.html
إصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة
إصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة
قال البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليلة الجمعة، إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو على منزله. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T07:23+0000
2021-12-31T07:23+0000
2021-12-31T07:23+0000
رياضة
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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ونشر كانسيلو صورة عبر خاصية "استوري" بـ"إنستغرام" له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.وقال معلقا على الصورة "بكل أسف تعرضت اليوم للاعتداء والإصابة من جانب 4 جبناء حاولوا إلحاق الأذى بأسرتي".وأضاف "هذا ما يحدث عندما تقاوم".ولاحقا، قال مانشستر سيتي في بيان إنه يقدم الدعم للاعب وأسرته بينما يتعاون كانسيلو مع الشرطة في التحقيقات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي
إصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة
قال البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليلة الجمعة، إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو على منزله.
ونشر كانسيلو صورة عبر خاصية "
استوري
" بـ"إنستغرام" له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.
وقال معلقا على الصورة "بكل أسف تعرضت اليوم للاعتداء والإصابة من جانب 4 جبناء حاولوا إلحاق الأذى بأسرتي".
وأضاف "هذا ما يحدث عندما تقاوم".
وتابع "نجحوا في سرقة كل المجوهرات وتركوني مصابا في الوجه، ولكن الأهم بالنسبة لي هو أسرتي ولحسن الحظ فإنهم على ما يرام".
ولاحقا، قال مانشستر سيتي في بيان إنه يقدم الدعم للاعب وأسرته بينما يتعاون كانسيلو مع الشرطة في التحقيقات.