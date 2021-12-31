تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/إصابة-مدافع-فريق-مانشستر-سيتي-خلال-سطو-على-منزله-صورة-1054783955.html
إصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة
إصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة
قال البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليلة الجمعة، إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو على منزله. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T07:23+0000
2021-12-31T07:23+0000
رياضة
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103780/74/1037807455_0:73:3500:2042_1920x0_80_0_0_87fadd4e38009f2a8301acc424762803.jpg
ونشر كانسيلو صورة عبر خاصية "استوري" بـ"إنستغرام" له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.وقال معلقا على الصورة "بكل أسف تعرضت اليوم للاعتداء والإصابة من جانب 4 جبناء حاولوا إلحاق الأذى بأسرتي".وأضاف "هذا ما يحدث عندما تقاوم".ولاحقا، قال مانشستر سيتي في بيان إنه يقدم الدعم للاعب وأسرته بينما يتعاون كانسيلو مع الشرطة في التحقيقات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103780/74/1037807455_340:0:3160:2115_1920x0_80_0_0_f9f1109dae4e5c1b1b48d5f693b9ae69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي

إصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة

07:23 GMT 31.12.2021
© REUTERS / CARL RECINEمانشستر سيتي
مانشستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / CARL RECINE
تابعنا عبر
قال البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليلة الجمعة، إنه تعرض للضرب والإصابة خلال عملية سطو على منزله.
ونشر كانسيلو صورة عبر خاصية "استوري" بـ"إنستغرام" له تكشف عن جرح فوق عينه اليمنى.
وقال معلقا على الصورة "بكل أسف تعرضت اليوم للاعتداء والإصابة من جانب 4 جبناء حاولوا إلحاق الأذى بأسرتي".
وأضاف "هذا ما يحدث عندما تقاوم".
وتابع "نجحوا في سرقة كل المجوهرات وتركوني مصابا في الوجه، ولكن الأهم بالنسبة لي هو أسرتي ولحسن الحظ فإنهم على ما يرام".
ولاحقا، قال مانشستر سيتي في بيان إنه يقدم الدعم للاعب وأسرته بينما يتعاون كانسيلو مع الشرطة في التحقيقات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:00 GMTيجلسون في البرد القارص.. أمير سعودي يشتري بضاعة سوق كامل تخفيفا عن البائعين.. فيديو
07:50 GMTإسرائيل تقتني أسلحة أمريكية بـ3.1 مليار دولار استعدادا لمواجهة إيران
07:41 GMTدراسة توضح طريقة سهلة لاكتشاف سرطان الرئة
07:37 GMTرئيس الحكومة الجزائرية: أوضاعنا الاقتصادية استثناء في المنطقة
07:23 GMTإصابة مدافع فريق مانشستر سيتي خلال سطو على منزله... صورة
07:21 GMTالنفط يتجه لتسجيل رقم قياسي هو الأول منذ 2009
07:20 GMTالصحة الكويتية تصدر مرسوما بخفض سعر فحص الـ"بي سي آر"
07:10 GMTالعقاقير الخافضة للكوليسترول لها آثار جانبية خطيرة يمكن أن تسبب الوفاة
07:09 GMTإطلاق سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بعد قرابة 5 سنوات في السجن
07:06 GMTلبنان يسلم تل أبيب إسرائيليا تسلل عبر الحدود بدعوى الانضمام لـ"حزب الله"
07:02 GMTدراسة: هذا الشراب ينقذ الكبد
06:59 GMTالأردن ينفي حدوث اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك على أرضه
06:33 GMTقائد عسكري إيراني يقارن بين حسن نصر الله وقاسم سليماني
06:30 GMTالسلطات التونسية تعلن القبض على أحد المتورطين في عملية "نيس" الإرهابية
06:29 GMTدراسة: دروس الموسيقى واللغات مرتبطة بتأخر شيخوخة الدماغ
05:52 GMTخبراء يتحدثون عن سيناريو الحرب العالمية الثالثة حال حدوثها في المستقبل القريب
05:43 GMTمجلة: روسيا تغير قواعد اللعبة للولايات المتحدة وبريطانيا بمساعدة "أرماتا"
05:41 GMTالخارجية المجرية: غازبروم لم تنتهك التزاماتها بشأن إمدادات الغاز لأوروبا
04:32 GMT رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى: المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب في بكين "لا معنى لها"
04:26 GMTالدفاع الروسية تتحدث عن تجارب "تسيركون"