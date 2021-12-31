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https://arabic.sputniknews.com/20211231/إندونيسيا-تستقبل-لاجئين-بعد-أن-قضوا-شهرا-على-متن-قارب-في-البحر-1054786499.html
إندونيسيا تستقبل لاجئين بعد أن قضوا شهرا على متن قارب في البحر
إندونيسيا تستقبل لاجئين بعد أن قضوا شهرا على متن قارب في البحر
استقبلت إندونيسيا، اليوم الجمعة، أكثر من 100 لاجئ قضوا شهرا على متن قارب بالقرب من ساحلها الغربي، بعد أن رضخت لضغوط دولية لمنحهم اللجوء. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:12+0000
2021-12-31T09:12+0000
لاجئين
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وكان صيادون قد رصدوا مجموعة اللاجئين الروهينغا قبالة سواحل إقليم أتشيه بعد أن أمضوا 28 يوما في عرض البحر.وذكرت "رويترز"، أن المجموعة التي تضم نساء وأطفالا غادرت القارب وسط هطول أمطار غزيرة واستقلوا حافلة بينما قامت السلطات برشهم بالمطهرات.من جانبها، قالت أوكتينا هفانتي المسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين، إن 105 لاجئين من بينهم 50 امرأة و 47 طفلا، سيبقون في الحجر الصحي لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما وسيخضعون لفحوصات طبية.وقالت السلطات المحلية إنه سيتم نقل اللاجئين في وقت لاحق إلى مراكز إيواء في مدينتي ميدان وسورابايا.وكانت السلطات قد وافقت في البداية على تقديم مساعدات إنسانية لهم فقط لكنها غيرت هذا القرار بعد تحذيرات بشأن حالة القارب ودعوات من مفوضية اللاجئين ومنظمات من بينها منظمة العفو الدولية للسماح للقارب بالرسو.ومنذ سنوات يفر اللاجئون الروهينغا المسلمون من ميانمار عبر البحر إلى دول مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا بين نوفمبر/ تشرين الثاني وأبريل/ نيسان عندما تكون الأمواج هادئة، ووصل مئات منهم إلى أتشيه على فترات متقطعة في السنوات القليلة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/مقتل-16-شخصا-إثر-غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-السواحل-اليونانية-1054537155.html
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لاجئين, أخبار العالم الآن

إندونيسيا تستقبل لاجئين بعد أن قضوا شهرا على متن قارب في البحر

09:12 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / Marcos Moreno
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استقبلت إندونيسيا، اليوم الجمعة، أكثر من 100 لاجئ قضوا شهرا على متن قارب بالقرب من ساحلها الغربي، بعد أن رضخت لضغوط دولية لمنحهم اللجوء.
وكان صيادون قد رصدوا مجموعة اللاجئين الروهينغا قبالة سواحل إقليم أتشيه بعد أن أمضوا 28 يوما في عرض البحر.
وذكرت "رويترز"، أن المجموعة التي تضم نساء وأطفالا غادرت القارب وسط هطول أمطار غزيرة واستقلوا حافلة بينما قامت السلطات برشهم بالمطهرات.
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25 ديسمبر, 08:29 GMT
من جانبها، قالت أوكتينا هفانتي المسؤولة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للصحفيين، إن 105 لاجئين من بينهم 50 امرأة و 47 طفلا، سيبقون في الحجر الصحي لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما وسيخضعون لفحوصات طبية.

وقالت السلطات المحلية إنه سيتم نقل اللاجئين في وقت لاحق إلى مراكز إيواء في مدينتي ميدان وسورابايا.

وكانت السلطات قد وافقت في البداية على تقديم مساعدات إنسانية لهم فقط لكنها غيرت هذا القرار بعد تحذيرات بشأن حالة القارب ودعوات من مفوضية اللاجئين ومنظمات من بينها منظمة العفو الدولية للسماح للقارب بالرسو.

ومنذ سنوات يفر اللاجئون الروهينغا المسلمون من ميانمار عبر البحر إلى دول مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا بين نوفمبر/ تشرين الثاني وأبريل/ نيسان عندما تكون الأمواج هادئة، ووصل مئات منهم إلى أتشيه على فترات متقطعة في السنوات القليلة الماضية.
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