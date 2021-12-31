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https://arabic.sputniknews.com/20211231/إيران-تعلن-استئناف-زيارة-العتبات-المقدسة-إلى-سوريا-1054790799.html
إيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل
إيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل
أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، اليوم الجمعة، استئناف إيفاد قوافل الزوار إلى سوريا، بداية من الأسبوع المقبل. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T10:48+0000
2021-12-31T11:03+0000
العالم العربي
سوريا
إيران
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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات رشيديان جاءت خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة، والذي أكد خلاله والذي أكد خلاله الاستعداد لاستئناف رحلات الزيارة إلى سوريا.وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في ضوء المتابعات والجهود المبذولة، إيفاد أول مجموعة من الزوار الإيرانيين في "منتهى العزة والكرامة والأمن" إلى سوريا.وفي سياق متصل، أعلن وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، عن البرامج والخطط التي وضعتها وزارته لتحفيز المواطنين السوريين على التوجه في رحلات سياحية إلى إيران.وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بالسفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني، حيث أجريا مباحثات حول سبل تعزيز التعاون السياحي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرا إلى وضع خطط ترويجية تسويقية حول المعالم السياحية الإيرانية، ليتعرف المواطنون السوريون عليها أكثر فأكثر.ولفت السفير الإيراني في دمشق إلى توفر الظروف المواتية لاستئناف الزيارات الدينية بين الجانبين، واستعداد بلاده لتسيير قوافل الزوار الإيرانيين نحو المراقد المقدسة في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20191221/إيران-تعلن-استئناف-رحلات-الزائرين-إلى-العتبات-المقدسة-في-العراق-1043813219.html
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العالم العربي, سوريا, إيران

إيران تعلن استئناف إرسال الزوار إلى سوريا اعتبارا من الأسبوع المقبل

10:48 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 11:03 GMT 31.12.2021)
© Sputnik . Kareem Tebiصخرة الحسين" المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا"
صخرة الحسين المقدسة تعود إلى مسجد النقطة في مدينة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Kareem Tebi
تابعنا عبر
أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، اليوم الجمعة، استئناف إيفاد قوافل الزوار إلى سوريا، بداية من الأسبوع المقبل.
وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات رشيديان جاءت خلال اجتماع مدراء منظمة الحج والزيارة، والذي أكد خلاله والذي أكد خلاله الاستعداد لاستئناف رحلات الزيارة إلى سوريا.
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إيران تعلن استئناف رحلات الزائرين إلى "العتبات المقدسة" في العراق
21 ديسمبر 2019, 17:10 GMT
وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في ضوء المتابعات والجهود المبذولة، إيفاد أول مجموعة من الزوار الإيرانيين في "منتهى العزة والكرامة والأمن" إلى سوريا.
وفي سياق متصل، أعلن وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، عن البرامج والخطط التي وضعتها وزارته لتحفيز المواطنين السوريين على التوجه في رحلات سياحية إلى إيران.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بالسفير الإيراني في دمشق مهدي سبحاني، حيث أجريا مباحثات حول سبل تعزيز التعاون السياحي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مشيرا إلى وضع خطط ترويجية تسويقية حول المعالم السياحية الإيرانية، ليتعرف المواطنون السوريون عليها أكثر فأكثر.
ولفت السفير الإيراني في دمشق إلى توفر الظروف المواتية لاستئناف الزيارات الدينية بين الجانبين، واستعداد بلاده لتسيير قوافل الزوار الإيرانيين نحو المراقد المقدسة في سوريا.
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