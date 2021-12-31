تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211231/اكتشاف-ورشة-لصنع-الملح-تعود-للقرن-السابع-شمالي-الصين-1054788094.html
اكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
اكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
عثر علماء آثار صينيون على أطلال تعود لورشة مخصصة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في حي دونغلي ببلدية تيانجين شمالي الصين. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:48+0000
2021-12-31T09:48+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1046759935_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_8bb7ec03a4e14827294c17f85aaa25b6.jpg
وأفادت وكالة "شينحوا" الصينية، نقلا عن مركز حماية التراث الثقافي بالبلدية، أن أعمال بدأت التنقيب في موقع جيونليانغتشنغ، في شهر أبريل/نيسان 2021، وبلغت مساحة التنقيب 8000 متر مربع حتى الآن.وأضافت أنه تم العثور على آبار وحُفر وأفران لصنع الملح إضافة إلى آثار عجلات في الموقع.وأضاف قان أن الاكتشافات الأخيرة والمواقع والقبور الأخرى، التي تم اكتشافها سابقًا في موقع جيونليانغتشنغ، توفر معلومات قيّمة لدراسة تاريخ ميناء تيانجين.كما تم العثور على أدوات منزلية مثل الجرار الفخارية والأواني والأوعية وأجزاء من مكونات البناء بما فيها البلاط والطوب، بالإضافة إلى العملات المعدنية النحاسية وعظم الحيوانات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1046759935_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_cfdfa302996b246a27533bd981594eef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

اكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين

09:48 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / Adem Altanاستخراج الملح من بحيرة طوز في تركيا، 6 أكتوبر 2020
استخراج الملح من بحيرة طوز في تركيا، 6 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / Adem Altan
تابعنا عبر
عثر علماء آثار صينيون على أطلال تعود لورشة مخصصة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في حي دونغلي ببلدية تيانجين شمالي الصين.
وأفادت وكالة "شينحوا" الصينية، نقلا عن مركز حماية التراث الثقافي بالبلدية، أن أعمال بدأت التنقيب في موقع جيونليانغتشنغ، في شهر أبريل/نيسان 2021، وبلغت مساحة التنقيب 8000 متر مربع حتى الآن.
وأضافت أنه تم العثور على آبار وحُفر وأفران لصنع الملح إضافة إلى آثار عجلات في الموقع.
وقال قان تساي تشاو، الباحث في المركز: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف آثار لصنع الملح في تيانجين، ما يضفي أهمية كبيرة على دراسة تنمية صناعة الملح في شمالي الصين خلال العصور القديمة".
وأضاف قان أن الاكتشافات الأخيرة والمواقع والقبور الأخرى، التي تم اكتشافها سابقًا في موقع جيونليانغتشنغ، توفر معلومات قيّمة لدراسة تاريخ ميناء تيانجين.
كما تم العثور على أدوات منزلية مثل الجرار الفخارية والأواني والأوعية وأجزاء من مكونات البناء بما فيها البلاط والطوب، بالإضافة إلى العملات المعدنية النحاسية وعظم الحيوانات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:53 GMTلحظة دهس شرطي أمريكي حاول إيقاف سيارة... فيديو
09:48 GMTاكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
09:44 GMTالقضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد مسؤول سابق اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله
09:42 GMTأنغام تكشف عن الحالة الوحيدة التي ستعتزل فيها الغناء... فيديو
09:41 GMTأرامكو السعودية تعلن بدء تعديل أسعار الديزل والإسفلت
09:41 GMTالجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية... صورة
09:39 GMTالسعودية تصدر تنويها لمواطنيها في واشنطن
09:39 GMTالنهضة التونسية تعلن "اختطاف" نائب رئيسها
09:37 GMTلافروف: روسيا ستتخذ تدابير للقضاء على التهديدات إذا لم تتلق ردا على مبادرتها من واشنطن
09:35 GMTوزير الأوقاف المصري للخطباء: لا تتجاوزوا 10 دقائق في هذا الطقس السيء.. فيديو
09:32 GMTطبيبة تحذر من خطر الإصابة بسرطان للأشخاص المتعافين من كورونا
09:21 GMT روبوت يساعد على التخلص من التوتر.. فيديو
09:12 GMTإندونيسيا تستقبل لاجئين بعد أن قضوا شهرا على متن قارب في البحر
09:09 GMTوفاة وزير الثقافة المصري الأسبق جابر عصفور
09:08 GMTأسوأ فطور يسرع عملية الشيخوخة
09:04 GMTصلاح ضمن أكثر 10 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2021
08:56 GMTلافروف: دول الناتو تحول أوكرانيا بشكل ممنهج إلى قاعدة عسكرية ضد روسيا
08:52 GMTبوتين يرسل رسالة إلى فتاة من سوريا
08:50 GMTفريق ياباني يسجل هدفا ذكيا في مرمى الخصم.. بخدعة الرقص.. فيديو
08:49 GMTكورويا الجنوبية.. إلغاء مراسم قرع الجرس السنوية بسبب كورونا