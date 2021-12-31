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https://arabic.sputniknews.com/20211231/اكتشاف-ورشة-لصنع-الملح-تعود-للقرن-السابع-شمالي-الصين-1054788094.html
اكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
اكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
عثر علماء آثار صينيون على أطلال تعود لورشة مخصصة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في حي دونغلي ببلدية تيانجين شمالي الصين. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:48+0000
2021-12-31T09:48+0000
2021-12-31T09:48+0000
العالم
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وأفادت وكالة "شينحوا" الصينية، نقلا عن مركز حماية التراث الثقافي بالبلدية، أن أعمال بدأت التنقيب في موقع جيونليانغتشنغ، في شهر أبريل/نيسان 2021، وبلغت مساحة التنقيب 8000 متر مربع حتى الآن.وأضافت أنه تم العثور على آبار وحُفر وأفران لصنع الملح إضافة إلى آثار عجلات في الموقع.وأضاف قان أن الاكتشافات الأخيرة والمواقع والقبور الأخرى، التي تم اكتشافها سابقًا في موقع جيونليانغتشنغ، توفر معلومات قيّمة لدراسة تاريخ ميناء تيانجين.كما تم العثور على أدوات منزلية مثل الجرار الفخارية والأواني والأوعية وأجزاء من مكونات البناء بما فيها البلاط والطوب، بالإضافة إلى العملات المعدنية النحاسية وعظم الحيوانات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اكتشاف ورشة لصنع الملح تعود للقرن السابع شمالي الصين
عثر علماء آثار صينيون على أطلال تعود لورشة مخصصة لصنع الملح، تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907) في حي دونغلي ببلدية تيانجين شمالي الصين.
وأفادت وكالة "شينحوا" الصينية، نقلا عن مركز حماية التراث الثقافي بالبلدية، أن أعمال بدأت التنقيب في موقع جيونليانغتشنغ، في شهر أبريل/نيسان 2021، وبلغت مساحة التنقيب 8000 متر مربع حتى الآن.
وأضافت أنه تم العثور
على آبار وحُفر وأفران لصنع الملح إضافة إلى آثار عجلات في الموقع.
وقال قان تساي تشاو، الباحث في المركز: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف آثار لصنع الملح في تيانجين، ما يضفي أهمية كبيرة على دراسة تنمية صناعة الملح في شمالي الصين خلال العصور القديمة".
وأضاف قان أن الاكتشافات الأخيرة والمواقع والقبور الأخرى، التي تم اكتشافها سابقًا في موقع جيونليانغتشنغ، توفر معلومات قيّمة لدراسة تاريخ ميناء تيانجين.
كما تم العثور على أدوات منزلية مثل الجرار الفخارية والأواني والأوعية وأجزاء من مكونات البناء بما فيها البلاط والطوب، بالإضافة إلى العملات المعدنية النحاسية وعظم الحيوانات.