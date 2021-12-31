الأردن ينفي حدوث اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك على أرضه

وحسب قناة "المملكة"، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، بشأن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص، إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".وأكد الفول أنه "لم تعقد أي اجتماعات بهذا الخصوص في الأردن".وكانت وسائل إعلام قد تحدثت، أمس الخميس، عن عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك في عمان، لبحث ملفات تتعلق بالشمال السوري.وزعمت أنه خلال الاجتماع تم بحث إطلاق عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية وإعادة اللاجئين.يذكر أنه في 16 ديسمبر، كشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب التركي بخصوص منطقة شرق الفرات.وقال الجنرال المفاوض الرائد، حيدرة جواد، إن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد" والتحالف الدولي، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي".وتقوم تركيا بعملية عسكرية واسعة في الأراضي السورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتنظيم "وحدات حماية الشعب" الذراع السوري لـ"بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، شمالي سوريا، لما يشكله من تهديد لأمنها القومي كونه يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
نفت وزارة الخارجية الأردنية الأنباء التي زعمت عقد مفاوضات أمنية بين سوريا وتركيا في الأردن.
وحسب قناة "المملكة"، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، بشأن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص، إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأكد الفول أنه "لم تعقد أي اجتماعات بهذا الخصوص في الأردن".
وكانت وسائل إعلام قد تحدثت، أمس الخميس، عن عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك في عمان، لبحث ملفات تتعلق بالشمال السوري.
وزعمت أنه خلال الاجتماع تم بحث إطلاق عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية وإعادة اللاجئين.
يذكر أنه في 16 ديسمبر، كشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب التركي بخصوص منطقة شرق الفرات.
وقال الجنرال المفاوض الرائد، حيدرة جواد، إن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد" والتحالف الدولي، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي".
وتقوم تركيا بعملية عسكرية واسعة في الأراضي السورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتنظيم "وحدات حماية الشعب" الذراع السوري لـ"بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، شمالي سوريا، لما يشكله من تهديد لأمنها القومي كونه يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.