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الأردن ينفي حدوث اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك على أرضه
الأردن ينفي حدوث اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك على أرضه
نفت وزارة الخارجية الأردنية الأنباء التي زعمت عقد مفاوضات أمنية بين سوريا وتركيا في الأردن. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T06:59+0000
2021-12-31T06:59+0000
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وحسب قناة "المملكة"، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، بشأن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص، إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".وأكد الفول أنه "لم تعقد أي اجتماعات بهذا الخصوص في الأردن".وكانت وسائل إعلام قد تحدثت، أمس الخميس، عن عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك في عمان، لبحث ملفات تتعلق بالشمال السوري.وزعمت أنه خلال الاجتماع تم بحث إطلاق عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية وإعادة اللاجئين.يذكر أنه في 16 ديسمبر، كشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب التركي بخصوص منطقة شرق الفرات.وقال الجنرال المفاوض الرائد، حيدرة جواد، إن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد" والتحالف الدولي، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي".وتقوم تركيا بعملية عسكرية واسعة في الأراضي السورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتنظيم "وحدات حماية الشعب" الذراع السوري لـ"بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، شمالي سوريا، لما يشكله من تهديد لأمنها القومي كونه يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مصدر-عسكري-سوري-لـسبوتنيك-نجري-مفاوضات-مع-تركيا-حول-شرق-الفرات-1054078220.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, سوريا

الأردن ينفي حدوث اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك على أرضه

06:59 GMT 31.12.2021
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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نفت وزارة الخارجية الأردنية الأنباء التي زعمت عقد مفاوضات أمنية بين سوريا وتركيا في الأردن.
وحسب قناة "المملكة"، قال المتحدث باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، بشأن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص، إنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وأكد الفول أنه "لم تعقد أي اجتماعات بهذا الخصوص في الأردن".
وكانت وسائل إعلام قد تحدثت، أمس الخميس، عن عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين سوريين وأتراك في عمان، لبحث ملفات تتعلق بالشمال السوري.
وزعمت أنه خلال الاجتماع تم بحث إطلاق عملية مشتركة ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري وإعادة إعمار حلب والمنطقة الصناعية وإعادة اللاجئين.
يذكر أنه في 16 ديسمبر، كشف مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك" أن هناك مفاوضات جارية مع الجانب التركي بخصوص منطقة شرق الفرات.
وقال الجنرال المفاوض الرائد، حيدرة جواد، إن "أهم نقاط التفاوض هي منطقة شرق الفرات والوجود العسكري التركي، ومناطق سيطرة كل من "قسد" والتحالف الدولي، إضافة إلى تنشيط اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا التي تنص على دخول الجيش التركي بعمق 35 كم داخل الأراضي السورية في حال حدوث أي تهديد للأمن القومي التركي".
وتقوم تركيا بعملية عسكرية واسعة في الأراضي السورية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وتنظيم "وحدات حماية الشعب" الذراع السوري لـ"بي كا كا"(حزب العمال الكردستاني)، شمالي سوريا، لما يشكله من تهديد لأمنها القومي كونه يخوض صراعا مسلحا ضد تركيا، وتصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
تطورات درامية شرق الفرات.. عشائر الحسكة تدعو قسد لحوار (لا مشروط) مع الدولة السرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": نجري مفاوضات مع تركيا حول شرق الفرات
16 ديسمبر, 11:52 GMT
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