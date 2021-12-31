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https://arabic.sputniknews.com/20211231/الأمم-المتحدة-ترحب-بالحوار-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-بعد-اتصال-بوتين-وبايدن-1054781341.html
الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا بعد اتصال بوتين وبايدن
الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا بعد اتصال بوتين وبايدن
رحبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول القضايا الأمنية والاستراتيجية. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T01:42+0000
2021-12-31T02:09+0000
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الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو لوكالة "سبوتنيك" عندما سئلت عن المكالمة الهاتفية "نرحب دائمًا بالحوار بين الدول الأعضاء".وأجرى الرئيسان، الخميس، مكالمة هاتفية لمناقشة التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا والمحادثات المقبلة بشأن هذه القضية.وتصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الماضية وسط حشد مزعوم للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية ومزاعم عن الاستعدادات لغزو.ونفت موسكو مرارًا الاتهامات، قائلة إن لروسيا الحق في نقل القوات داخل أراضيها وفقًا لتقديرها، بينما يشكل نشاط الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية تهديدًا لأمنها.وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت روسيا مقترحات بشأن ضمانات أمنية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تسعى إلى منع التوسع الإضافي للحلف شرقًا وحظر نشر الصواريخ الأمريكية والروسية المتوسطة والقصيرة المدى، من بين بنود أخرى.ومن المقرر إجراء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بين موسكو وواشنطن في 10 يناير/ كانون الثاني، يليها اجتماع بين مجلس روسيا والناتو لمناقشة المسألة في 12 يناير / كانون الثاني، وقمة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم التالي.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html
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روسيا, أمريكا, الأمم المتحدة

الأمم المتحدة ترحب بالحوار بين الولايات المتحدة وروسيا بعد اتصال بوتين وبايدن

01:42 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 02:09 GMT 31.12.2021)
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مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
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رحبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالحوار بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول القضايا الأمنية والاستراتيجية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو لوكالة "سبوتنيك" عندما سئلت عن المكالمة الهاتفية "نرحب دائمًا بالحوار بين الدول الأعضاء".
وأجرى الرئيسان، الخميس، مكالمة هاتفية لمناقشة التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا والمحادثات المقبلة بشأن هذه القضية.
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وتصاعدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الماضية وسط حشد مزعوم للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية ومزاعم عن الاستعدادات لغزو.
ونفت موسكو مرارًا الاتهامات، قائلة إن لروسيا الحق في نقل القوات داخل أراضيها وفقًا لتقديرها، بينما يشكل نشاط الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية تهديدًا لأمنها.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول، أصدرت روسيا مقترحات بشأن ضمانات أمنية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تسعى إلى منع التوسع الإضافي للحلف شرقًا وحظر نشر الصواريخ الأمريكية والروسية المتوسطة والقصيرة المدى، من بين بنود أخرى.
ومن المقرر إجراء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية بين موسكو وواشنطن في 10 يناير/ كانون الثاني، يليها اجتماع بين مجلس روسيا والناتو لمناقشة المسألة في 12 يناير / كانون الثاني، وقمة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في اليوم التالي.
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