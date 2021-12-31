https://arabic.sputniknews.com/20211231/الإمارات-تسمح-للموظفات-بالعمل-عن-بعد-في-هذه-الحالات-1054792401.html

الإمارات تسمح للموظفات بالعمل عن بعد في هذه الحالات

الإمارات تسمح للموظفات بالعمل عن بعد في هذه الحالات

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعليمات جديدة تخص نظام عمل الموظفة الأم. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

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موظف

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وحسب بيان نشرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت صدور تعميم جديد تم توجيهه إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، يخص تنظيم عمل الموظفة الأم، خاصة التي لديها أطفال يقومون بالدراسة عن طريق نظام التعلم عن بعد.وأوضح البيان أن الهيئة أصدرت هذا التعميم "في ضوء تحويل الدراسة إلى نظام "التعلم عن بعد" خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني القادم الذي يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين 3 يناير 2022م، وبناء على التوجيهات الصادرة بشأن دعم الموظفة العاملة في الحكومة الاتحادية أثناء فترة تعلم أبنائها عن بعد".ووضع البيان ضوابط محددة للموافقة على عمل الموظفة عن بعد، منها "أن تتوافر في الوظيفة التي تشغلها الموظفة كافة الشروط والضوابط والمعايير الواردة في نظام العمل عن بعد المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2020م وأي تعديل لاحق لها، وألا يؤثر صدور الموافقة للموظفة الأم على سير العمل في الجهة الاتحادية".وأوضح بيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية جواز "السماح للموظف بالعمل عن بعد في حال كانت زوجته الموظفة الأم تعمل في الكادر الطبي أو التعليمي، ووفقاً للشروط سالفة الذكر".

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موظف, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم