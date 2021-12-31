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"التوابيت الطائرة"...أكثر مقاتلات غير ناجحة في الحرب الباردة
"التوابيت الطائرة"...أكثر مقاتلات غير ناجحة في الحرب الباردة
تم تسمية المقاتلة الأمريكية الاعتراضية F-104 Starfighter بأنها القائد بلا منازع في تصنيف الطائرات الأكثر تضرراً في الحرب الباردة. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:38+0000
2021-12-31T12:38+0000
رصد عسكري
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وتشمل قائمة "التوابيت الطائرة" أيضًا طائرات ميغ-19 البلغارية، والطائرة الأمريكية F-4 Phantom II، والطائرة البريطانية Lightning F.6، والطائرة الهنغارية ميغ-21إف.وفقًا لبوابة The Aviation Geek Club، تم استخدام مقاتلة F-104 Starfighterالتي طورتها شركة Lockheed بنشاط في الجيش الألماني، حيث تلقت، نظرًا لارتفاع معدل الحوادث، لقب Widow Maker.عند دخول الخدمة في عام 1962، تم تمييز الطائرة بحوادث متكررة. بحلول منتصف عام 1966 ، تحطمت 61 طائرة اعتراضية من طراز F-104في ألمانيا، وتوفي 35 طيارًا ألمانيًا."على الرغم من التغييرات العديدة في تصميم الطائرات، استمرت الحوادث. من 15 إلى 20 طائرة F-104 ألمانية تحطمت سنويًا بين عامي 1968 و 1972. وبالتالي، كان عدد حوادث التحطم حوالي 10 طائرات سنويًا، حتى تم استبدالها".أصبح التصميم غير المكتمل للطائرة سبب حوادث الطيران. على سبيل المثال، اتضح أن وحدات التحكم في الجناح للطائرة F-104 صغيرة جدًا لدرجة أنها لم تستطع استيعاب معدات الهبوط والوقود، وبالتالي كان على مصممي الطائرات وضع كل هذا في بدن الطائرة.لوحظ سقوط الطائرة F-104 أيضًا في القوات الجوية لدول الناتو الأخرى. تحطمت 292 من أصل 916، وقتل 115 طيارًا.يعتقد الطيار العسكري الأمريكي السابق ومؤرخ الطيران الآن مايكل نابير أن المؤشر الواضح لمعدل الحوادث هو عدد حوادث تحطم الطائرات لكل 100000 ساعة طيران.نتيجة لذلك، فقدت المقاتلات السوفيتية ميغ-19 في خدمة بلغاريا 100 طائرة في 100 ألف ساعة.في الفترة من 1971 إلى 1975 ، كان معدل خسارة طائرة F-4 Phantom في خدمة القوات الجوية الأمريكية 50 طائرة. فقدت القوات الجوية الملكية 41 طائرة Lightning ، وبلغت خسائر ميغ-21إف في خدمة المجر 30 مقاتلة.
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رصد عسكري

"التوابيت الطائرة"...أكثر مقاتلات غير ناجحة في الحرب الباردة

12:38 GMT 31.12.2021
© flickr.com / cclark395An F-4 Phantom II
An F-4 Phantom II - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© flickr.com / cclark395
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تم تسمية المقاتلة الأمريكية الاعتراضية F-104 Starfighter بأنها القائد بلا منازع في تصنيف الطائرات الأكثر تضرراً في الحرب الباردة.
وتشمل قائمة "التوابيت الطائرة" أيضًا طائرات ميغ-19 البلغارية، والطائرة الأمريكية F-4 Phantom II، والطائرة البريطانية Lightning F.6، والطائرة الهنغارية ميغ-21إف.
وفقًا لبوابة The Aviation Geek Club، تم استخدام مقاتلة F-104 Starfighterالتي طورتها شركة Lockheed بنشاط في الجيش الألماني، حيث تلقت، نظرًا لارتفاع معدل الحوادث، لقب Widow Maker.
عند دخول الخدمة في عام 1962، تم تمييز الطائرة بحوادث متكررة. بحلول منتصف عام 1966 ، تحطمت 61 طائرة اعتراضية من طراز F-104في ألمانيا، وتوفي 35 طيارًا ألمانيًا.
"على الرغم من التغييرات العديدة في تصميم الطائرات، استمرت الحوادث. من 15 إلى 20 طائرة F-104 ألمانية تحطمت سنويًا بين عامي 1968 و 1972. وبالتالي، كان عدد حوادث التحطم حوالي 10 طائرات سنويًا، حتى تم استبدالها".
أصبح التصميم غير المكتمل للطائرة سبب حوادث الطيران. على سبيل المثال، اتضح أن وحدات التحكم في الجناح للطائرة F-104 صغيرة جدًا لدرجة أنها لم تستطع استيعاب معدات الهبوط والوقود، وبالتالي كان على مصممي الطائرات وضع كل هذا في بدن الطائرة.
لوحظ سقوط الطائرة F-104 أيضًا في القوات الجوية لدول الناتو الأخرى. تحطمت 292 من أصل 916، وقتل 115 طيارًا.
يعتقد الطيار العسكري الأمريكي السابق ومؤرخ الطيران الآن مايكل نابير أن المؤشر الواضح لمعدل الحوادث هو عدد حوادث تحطم الطائرات لكل 100000 ساعة طيران.
نتيجة لذلك، فقدت المقاتلات السوفيتية ميغ-19 في خدمة بلغاريا 100 طائرة في 100 ألف ساعة.
في الفترة من 1971 إلى 1975 ، كان معدل خسارة طائرة F-4 Phantom في خدمة القوات الجوية الأمريكية 50 طائرة. فقدت القوات الجوية الملكية 41 طائرة Lightning ، وبلغت خسائر ميغ-21إف في خدمة المجر 30 مقاتلة.
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