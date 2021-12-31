تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مسؤول إيراني يعلن فشل صاروخ أطلق إلى الفضاء في وضع حمولته في المدار
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-فلسطينيا-بدعوى-مساعدته-آخر-حاول-تنفيذ-عملية-طعن-في-الضفة-1054803692.html
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة
الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة
اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا فلسطينينا، بدعوى مساعدته آخر قُتل بنيران جنوده في وقت سابق اليوم لدى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة آرئيل... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T17:28+0000
2021-12-31T17:28+0000
إسرائيل
الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي
عملية طعن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a32dc7bde787f5ff57c751c0f9f0da56.jpg
وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش، اعتقل السائق الذي أقل الفلسطيني الذي حاول طعن جنود، وذلك بعد مطاردته.من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه به متورط في محاولة طعن في مفترق غيتي أفيشار في منطقة أرييل".وأضافت أن المشتبه به "لم يكن يحمل سلاحا وتم اقتياده للاستجواب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصلت سيارة فلسطينية بالقرب من نقطة عسكرية في مفترق غيتي أفيشار في لواء إفرايم الإقليمي. نزل إرهابي من السيارة وفي يده سكين وركض باتجاه موقف الباص حيث كان يوجد مدنيون وجنود".وأضاف: "أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابي وقتلوه، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المحاور في المنطقة فيما تقوم القوات بملاحقة السيارة والمشتبه بهم الآخرين".وبحسب "كان" يدور الحديث عن المحاولة الهجومية الـ 16 التي يقوم بها فلسطينيون ضد إسرائيليين منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ووقعت آخر محاولة للهجوم يوم السبت الماضي عندما أطلق فلسطيني النار على نقطة عسكرية عند مدخل نابلس.
إسرائيل
الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501358_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_271a936c29fca2f1e6f4e446d4b79e74.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الضفة الغربية, الجيش الإسرائيلي, عملية طعن

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة

17:28 GMT 31.12.2021
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا فلسطينينا، بدعوى مساعدته آخر قُتل بنيران جنوده في وقت سابق اليوم لدى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة آرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش، اعتقل السائق الذي أقل الفلسطيني الذي حاول طعن جنود، وذلك بعد مطاردته.
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه به متورط في محاولة طعن في مفترق غيتي أفيشار في منطقة أرييل".
وأضافت أن المشتبه به "لم يكن يحمل سلاحا وتم اقتياده للاستجواب".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصلت سيارة فلسطينية بالقرب من نقطة عسكرية في مفترق غيتي أفيشار في لواء إفرايم الإقليمي. نزل إرهابي من السيارة وفي يده سكين وركض باتجاه موقف الباص حيث كان يوجد مدنيون وجنود".
وأضاف: "أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابي وقتلوه، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المحاور في المنطقة فيما تقوم القوات بملاحقة السيارة والمشتبه بهم الآخرين".
وبحسب "كان" يدور الحديث عن المحاولة الهجومية الـ 16 التي يقوم بها فلسطينيون ضد إسرائيليين منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووقعت آخر محاولة للهجوم يوم السبت الماضي عندما أطلق فلسطيني النار على نقطة عسكرية عند مدخل نابلس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:55 GMTمسؤول إيراني يعلن فشل صاروخ أطلق إلى الفضاء في وضع حمولته في المدار
18:49 GMTباحثون إسرائيليون يستخرجون الكهرباء من الأعشاب البحرية
18:12 GMTأكثر من 40 ألف إصابة كورونا تعصف بتركيا ورسالة تحذير من وزير الصحة
18:05 GMTالعراق... توقيف ضباط على خلفية مجزرة راح ضحيتها 20 مدنيا
17:42 GMTالناتو يبدي استعداده لمحادثات "ذات مغزى" مع روسيا
17:36 GMTمحمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بمقتدى الصدر
17:28 GMTالجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة
17:24 GMTجنوب أفريقيا ترفع حظر التجول الليلي في العام الجديد
16:52 GMTكوريا الجنوبية تحذر مواطنيها بعد تسبب القطط بأكثر من 100 حريق
16:47 GMT4 فوائد سحرية للبطاطا في الشتاء
16:47 GMTإعلام يكشف محاكمة شركة أدوية إسرائيلية إثر تورطها بوفاة آلاف الأمريكيين
16:38 GMTموسكو: إعلان بريشتينا موظف روسي في بعثة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه "استفزاز"
16:32 GMT5 علامات تدل على أنك تعاني من نقص "فيتامين د"
16:26 GMTإضافة مصطلح "الأردنيات" للدستور.. انتصار للمرأة أم تهديد للمجتمع الأردني؟
16:04 GMTيورغن كلوب يعلن إصابة 3 من نجوم ليفربول بفيروس كورونا
16:03 GMTلم يشمل الروسية.. تصنيف أمريكي لأقوى الدبابات في العالم
16:02 GMTوكالة: مقاتلات التحالف قصفت بالخطأ معسكر قوات يمنية حليفة وأوقعت عدة قتلى
15:53 GMTتونس... زوجة نائب رئيس النهضة تخشى على زوجها من القتل بعد "اختطافه"... فيديو
15:45 GMTالكويت... حقيقة عودة الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني
15:40 GMTوفاة إحدى أقصر النساء في العالم عن عمر يناهز 33 عامًا...فيديو وصور