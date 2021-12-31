الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا بدعوى مساعدته آخر حاول تنفيذ عملية طعن في الضفة

وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش، اعتقل السائق الذي أقل الفلسطيني الذي حاول طعن جنود، وذلك بعد مطاردته.من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه به متورط في محاولة طعن في مفترق غيتي أفيشار في منطقة أرييل".وأضافت أن المشتبه به "لم يكن يحمل سلاحا وتم اقتياده للاستجواب".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصلت سيارة فلسطينية بالقرب من نقطة عسكرية في مفترق غيتي أفيشار في لواء إفرايم الإقليمي. نزل إرهابي من السيارة وفي يده سكين وركض باتجاه موقف الباص حيث كان يوجد مدنيون وجنود".وأضاف: "أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابي وقتلوه، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المحاور في المنطقة فيما تقوم القوات بملاحقة السيارة والمشتبه بهم الآخرين".وبحسب "كان" يدور الحديث عن المحاولة الهجومية الـ 16 التي يقوم بها فلسطينيون ضد إسرائيليين منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.ووقعت آخر محاولة للهجوم يوم السبت الماضي عندما أطلق فلسطيني النار على نقطة عسكرية عند مدخل نابلس.
اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابا فلسطينينا، بدعوى مساعدته آخر قُتل بنيران جنوده في وقت سابق اليوم لدى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة آرئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت قناة "كان" الرسمية إن الجيش، اعتقل السائق الذي أقل الفلسطيني الذي حاول طعن جنود، وذلك بعد مطاردته.
من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":ألقى مقاتلو الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه به متورط في محاولة طعن في مفترق غيتي أفيشار في منطقة أرييل".
وأضافت أن المشتبه به "لم يكن يحمل سلاحا وتم اقتياده للاستجواب".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "وصلت سيارة فلسطينية بالقرب من نقطة عسكرية في مفترق غيتي أفيشار في لواء إفرايم الإقليمي. نزل إرهابي من السيارة وفي يده سكين وركض باتجاه موقف الباص حيث كان يوجد مدنيون وجنود".
وأضاف: "أطلق مقاتلو الجيش الإسرائيلي النار على الإرهابي وقتلوه، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا. ويقوم الجيش الإسرائيلي بإغلاق المحاور في المنطقة فيما تقوم القوات بملاحقة السيارة والمشتبه بهم الآخرين".
לוחמי צה"ל ירו לעבר המחבל והרגו אותו. אין נפגעים לכוחותינו.
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