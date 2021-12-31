تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-حاول-تنفيذ-عملية-طعن-بالضفة-الغربية-صورة-1054787514.html
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية... صورة
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية... صورة
أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند مفرق غيتي أفيشر القريب من مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتله. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:41+0000
2021-12-31T09:41+0000
2021-12-31T09:41+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501363_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa10f97060e93727ed22c21352bc247f.jpg
وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني وقتله، إثر محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفرق غيتي أفيشر قرب مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشاب كان بحوزته سكين، وحاول طعن أحد الجنود في المكان، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.وأضافت أن الشاب يبلغ من العمر 40 عاما، وتم نقله في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات ولكنه توفى.وأوضحت أنه كان برفقة سائق هرب من المكان، وبدأت الأجهزة الأمنية في البحث عن السيارة والسائق.وتشهد إسرائيل موجة من هجمات الطعن وإطلاق النار من قبل الفلسطينيين، لا سيما في نقاط التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/13/1045501363_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f760493e4c6c0a19b7d479bf1ae49b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن بالضفة الغربية... صورة
أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند مفرق غيتي أفيشر القريب من مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتله.
وقالت صحيفة "
هآرتس
" نقلا عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني وقتله، إثر محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفرق غيتي أفيشر قرب مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية".
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الشاب كان بحوزته سكين، وحاول طعن أحد الجنود في المكان، قبل أن يتم إطلاق النار عليه.
وأضافت أن الشاب يبلغ من العمر 40 عاما، وتم نقله في حالة حرجة إلى أحد المستشفيات ولكنه توفى.
وأوضحت أنه كان برفقة سائق هرب من المكان، وبدأت الأجهزة الأمنية في البحث عن السيارة والسائق.
وتشهد
إسرائيل
موجة من هجمات الطعن وإطلاق النار من قبل الفلسطينيين، لا سيما في نقاط التوتر في الضفة الغربية والقدس الشرقية.