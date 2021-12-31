الجيش اللبناني يوقف أبناء "أبو عجينة" بعد يوم واحد على إطلاق سراحه

وجاءت التوقيفات بعد يوم واحد من خروج والدهم "أبو عجينة" من السجن، الذي أوقف عام 2017 بتهم الاتجار بالسلاح والارتباط بمجموعات مسلحة.وكان قد علّق يوم أمس "معروف حمية" والد الشهيد في الجيش اللبناني محمد حمية، الذي أعدمه تنظيم "جبهة النصرة" عام 2014 بالقول إنه “ليس مفاجئا إطلاق سراح المحرض على قتل ابنائنا والمنفذ الأول لقتل عناصر في الجيش اللبناني".وأضاف في تصريح "نرحب بهذه الخطوة كي يكتمل القصاص من عدل بنادقنا وقضاء مظلوميتنا، ووعدي لولدي الشهيد محمد أن دمك لن يذهب هدرا".وكان معروف حمية قد تبنى في أيار 2016 "عملية ثأرية" من ابن شقيق مصطفى الحجيري الملقب بـ"ابو طاقية، بعد أن استدرجه وأطلق النار عليه فوق قبر ابنه.
أوقفت قوة من مخابرات الجيش اللبناني في منطقة البقاع الشمالي، اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أبناء رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقّب ب "أبو عجينة"، وذلك بتهمة إطلاق نار من أسلحة حربية.
وجاءت التوقيفات بعد يوم واحد من خروج والدهم "أبو عجينة" من السجن، الذي أوقف عام 2017 بتهم الاتجار بالسلاح والارتباط بمجموعات مسلحة.
وكان قد علّق يوم أمس "معروف حمية" والد الشهيد في الجيش اللبناني محمد حمية، الذي أعدمه تنظيم "جبهة النصرة" عام 2014 بالقول إنه “ليس مفاجئا إطلاق سراح المحرض على قتل ابنائنا والمنفذ الأول لقتل عناصر في الجيش اللبناني".
وأضاف في تصريح "نرحب بهذه الخطوة كي يكتمل القصاص من عدل بنادقنا وقضاء مظلوميتنا، ووعدي لولدي الشهيد محمد أن دمك لن يذهب هدرا".
وكان معروف حمية قد تبنى في أيار 2016 "عملية ثأرية" من ابن شقيق مصطفى الحجيري الملقب بـ"ابو طاقية، بعد أن استدرجه وأطلق النار عليه فوق قبر ابنه.