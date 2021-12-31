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https://arabic.sputniknews.com/20211231/الحكومة-الأردنية-ترفع-أسعار-البنزين-وتثبت-سعر-اسطوانة-الغاز-1054794998.html
الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز
الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز
رفعت الحكومة الأردنية أسعار البنزين في البلاد، مؤكدة أن الزيادة قدرها قرش ونصف. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:45+0000
2021-12-31T12:45+0000
الأردن
رفع أسعار البنزين
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وحسب موقع عمون، فقد تمخض اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، الشهري، اليوم الجمعة، عن عدة قرارات تخص أسعار المشتقات البترولية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.وقررت اللجنة أن كون سعر بيع البنزين أوكتان 90 850 فلساً للتر، بزيادة قدرها 15 فلساً، وسعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 1085 فلساً للتر، بزيادة 15 فلساً كذلك.وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة نابعة من دراسة أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية العالمية خلال شهر يناير، مع مقارنتها بمثيلاتها لشهر اكتوبر/ تشرين ثاني الماضي.وفيما أبقت اللجنة سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير للواحدة، قررت كذلك تثبيت أسعار الديزل لتكون كما هي 615 فلساً للتر، وكذلك تثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر.
https://arabic.sputniknews.com/20210131/في-الأردن-هذه-هي-أسعار-البنزين-والديزل-الجديدة-1047962871.html
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الأردن, رفع أسعار البنزين

الحكومة الأردنية ترفع أسعار البنزين وتثبت سعر اسطوانة الغاز

12:45 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / JOSEPH EIDلبنان محطة وقود
لبنان محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / JOSEPH EID
تابعنا عبر
رفعت الحكومة الأردنية أسعار البنزين في البلاد، مؤكدة أن الزيادة قدرها قرش ونصف.
وحسب موقع عمون، فقد تمخض اجتماع لجنة تسعير المشتقات النفطية، الشهري، اليوم الجمعة، عن عدة قرارات تخص أسعار المشتقات البترولية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
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وقررت اللجنة أن كون سعر بيع البنزين أوكتان 90 850 فلساً للتر، بزيادة قدرها 15 فلساً، وسعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 1085 فلساً للتر، بزيادة 15 فلساً كذلك.
وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة نابعة من دراسة أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية العالمية خلال شهر يناير، مع مقارنتها بمثيلاتها لشهر اكتوبر/ تشرين ثاني الماضي.
وفيما أبقت اللجنة سعر اسطوانة الغاز عند 7 دنانير للواحدة، قررت كذلك تثبيت أسعار الديزل لتكون كما هي 615 فلساً للتر، وكذلك تثبيت سعر الكاز عند 615 فلساً للتر.
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