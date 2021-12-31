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الرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها
https://arabic.sputniknews.com/20211231/الرئيس-الأمريكي-لبوتين-الحرب-النووية-يجب-ألا-تبدأ-لا-فوز-فيها-1054780990.html
الرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها
الرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها
قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا خلال محادثاتهما الهاتفية "أن الحرب... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T00:09+0000
2021-12-31T00:20+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف: "من المهم جدًا أن الرئيس بايدن قال عدة مرات خلال المحادثة الهاتفية إنه الحرب النووية لا يجب أن تبدأ وأنه لا يمكن كسبها".من جهته، قال الكرملين إن الرئيسين وافقا على مواصلة الحوار بعد عطلات العام الجديد، كما سيتم الحفاظ على جهات الاتصال على مستوى الإدارات.وفي وقت سابق، اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211230/بوتين-يحذر-بايدن-من-فرض-عقوبات-على-روسيا-بسبب-أوكرانيا-ستؤدي-إلى-قطع-العلاقات-1054780643.html
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روسيا, أمريكا

الرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها

00:09 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 00:20 GMT 31.12.2021)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا خلال محادثاتهما الهاتفية "أن الحرب النووية يجب ألا تبدأ لأنه لا يمكن الفوز بها".
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف: "من المهم جدًا أن الرئيس بايدن قال عدة مرات خلال المحادثة الهاتفية إنه الحرب النووية لا يجب أن تبدأ وأنه لا يمكن كسبها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
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من جهته، قال الكرملين إن الرئيسين وافقا على مواصلة الحوار بعد عطلات العام الجديد، كما سيتم الحفاظ على جهات الاتصال على مستوى الإدارات.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
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00:09 GMTالرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها
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