الرئيس الأمريكي لبوتين: الحرب النووية يجب ألا تبدأ.. لا فوز فيها

موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف: "من المهم جدًا أن الرئيس بايدن قال عدة مرات خلال المحادثة الهاتفية إنه الحرب النووية لا يجب أن تبدأ وأنه لا يمكن كسبها".من جهته، قال الكرملين إن الرئيسين وافقا على مواصلة الحوار بعد عطلات العام الجديد، كما سيتم الحفاظ على جهات الاتصال على مستوى الإدارات.وفي وقت سابق، اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدأ اتصال هاتفي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.
قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا خلال محادثاتهما الهاتفية "أن الحرب النووية يجب ألا تبدأ لأنه لا يمكن الفوز بها".
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف: "من المهم جدًا أن الرئيس بايدن قال عدة مرات خلال المحادثة الهاتفية إنه الحرب النووية لا يجب أن تبدأ وأنه لا يمكن كسبها".
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"؛ وهو ما تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.
من جانبها، أكدت موسكو عدم صحة هذه التقارير والاتهامات الغربية، التي تزعم أن روسيا تعد لغزو أوكرانيا.