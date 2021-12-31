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الرئيس التونسي يتبرأ من الحكم الصادر بحق المرزوقي... "لا تعني لي أي شيء"
الرئيس التونسي يتبرأ من الحكم الصادر بحق المرزوقي... "لا تعني لي أي شيء"
علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي، مؤكدا أنه لم يتابع الحكم الصادر في حقه ولم يرفع أي قضية ضده. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T12:33+0000
2021-12-31T12:33+0000
العالم العربي
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وقال قيس سعيد عقب اجتماع وزاري بقصر قرطاج نشرته الرئاسة التونسية، تعليقا على حكم غيابي ضد المرزوقي (76 عاما) بالسجن 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، قائلا: إن "الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي لم أتابعه ولم أرفع قضية ضده ولن أتابعها لأنها لا تعني لي أي شيء".وأضاف "من يدعون الخبرة وهم يدافعون عن المجرمين والقتلة ويحاولون العودة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يدركون أن السلطة للشعب وهناك وظائف مستقلة، ولكن ليست سلطة خارج الدولة".وأشار الرئيس التونسي إلى أن: "الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة، الكل تابع تصريحات تتعلق باغتيالات سابقة، أو أخرى يتم الإعداد لها، وعلى وزارتي الداخلية والعدل أن تتعقبا هذه القضايا وفق ما يضبطه القانون".هذا وكانت محكمة تونسية أصدرت، في وقت سابق، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".
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العالم العربي

الرئيس التونسي يتبرأ من الحكم الصادر بحق المرزوقي... "لا تعني لي أي شيء"

12:33 GMT 31.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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علق الرئيس التونسي قيس سعيد، على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي، مؤكدا أنه لم يتابع الحكم الصادر في حقه ولم يرفع أي قضية ضده.
وقال قيس سعيد عقب اجتماع وزاري بقصر قرطاج نشرته الرئاسة التونسية، تعليقا على حكم غيابي ضد المرزوقي (76 عاما) بالسجن 4 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، قائلا: إن "الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي لم أتابعه ولم أرفع قضية ضده ولن أتابعها لأنها لا تعني لي أي شيء".
وأضاف "من يدعون الخبرة وهم يدافعون عن المجرمين والقتلة ويحاولون العودة إلى مبدأ الفصل بين السلطات، ولا يدركون أن السلطة للشعب وهناك وظائف مستقلة، ولكن ليست سلطة خارج الدولة".
وأشار الرئيس التونسي إلى أن: "الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة، الكل تابع تصريحات تتعلق باغتيالات سابقة، أو أخرى يتم الإعداد لها، وعلى وزارتي الداخلية والعدل أن تتعقبا هذه القضايا وفق ما يضبطه القانون".
هذا وكانت محكمة تونسية أصدرت، في وقت سابق، حكما بالسجن 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وأعلنت الوكالة الرسمية التونسية صدور "حكم ابتدائي غيابي على الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي بـ 4 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل".
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