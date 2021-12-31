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السعودية تعزي السودان في ضحايا منجم غرب كرفان
السعودية تعزي السودان في ضحايا منجم غرب كرفان
توجهت وزارة الخارجية السعودية بالتعازي والمواساة للسودان وأسر ضحايا حادث انهيار منجم الذهب الواقع بولاية غرب كردفان خلال اليومين الماضيين. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:40+0000
2021-12-31T13:40+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الخارجية السعودية أعربت عن "تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادة وشعبا مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".وفي وقت سابق أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، يوم الثلاثاء الماضي، مصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.وأضافت الشركة في بيانها أن المنجم "الذي وقع فيه الحادث المفجع قد تم إغلاقه ومُنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية، لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قـوى أمنية لفترة من الوقت، ولكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية".وتابع البيان أن المعدنيين عاودوا "التسلل من جديد للعمل في المنجم مره أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة".
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العالم العربي

السعودية تعزي السودان في ضحايا منجم غرب كرفان

13:40 GMT 31.12.2021
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عمال في منجم للفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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توجهت وزارة الخارجية السعودية بالتعازي والمواساة للسودان وأسر ضحايا حادث انهيار منجم الذهب الواقع بولاية غرب كردفان خلال اليومين الماضيين.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الخارجية السعودية أعربت عن "تضامن حكومة المملكة العربية السعودية ووقوفها قيادة وشعبا مع حكومة السودان وشعبها الشقيق في هذا المصاب، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
وفي وقت سابق أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، يوم الثلاثاء الماضي، مصرع 38 شخصا جراء انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان جنوبي البلاد.

وأشار بيان للشركة الحكومية إلى أن 38 شخصا لقوا مصرعهم "جراء انهيار منجم أم دريساية بوحدة فوجا الإدارية التابعة لمحلية النهود بولاية غرب كردفان".

وأضافت الشركة في بيانها أن المنجم "الذي وقع فيه الحادث المفجع قد تم إغلاقه ومُنع العمل به من قبل حكومة ولاية غرب كردفان ولجنة أمن الولاية، لعدم صلاحيته للتعدين بسبب الانهيار، حيث تمت حراسته بواسطة قـوى أمنية لفترة من الوقت، ولكن بعد التأكد من التوقف التام للنشاط التعديني بالمنجم، تم سحب القوى الأمنية".
وتابع البيان أن المعدنيين عاودوا "التسلل من جديد للعمل في المنجم مره أخرى وبكثافة كبيرة، مستغلين انشغال القوات الأمنية باحتواء تداعيات السيولة الأمنية التي شهدتها ولاية غرب كردفان جراء الصراعات القبلية المتكررة".
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