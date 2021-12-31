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الحرائق تلتهم مئات المنازل بولاية كولورادو الأمريكية
الحرائق تلتهم مئات المنازل بولاية كولورادو الأمريكية
قالت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، إن مئات المنازل يُخشى أن تُفقد في حرائق الغابات المتسارعة في ولاية كولورادو الأمريكية، تزامنا مع اشتعال النيران في مناطق... 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T02:51+0000
2021-12-31T03:00+0000
أمريكا
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واحترق ما لا يقل عن 1600 فدان في مقاطعة بولدر، ومعظمها في الضواحي، مع تحذيرات من سقوط قتلى وجرحى مع احتدام الحريق في الفنادق ومراكز التسوق.وقال جو بيلي قائد شرطة مقاطعة بولدر في مؤتمر صحفي "نعلم أن ما يقرب من 370 منزلا في تقسيم ساجامور ... احترقوا. هناك احتمال أن 210 منازل احترقت أيضا في أولد تاون سوبريور"، بحسب وكالة فرانس برس.وأضاف: "أود أن أؤكد أنه بسبب حجم وكثافة هذا الحريق ووجوده في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان، لن نتفاجأ إذا كانت هناك إصابات أو وفيات".وأظهرت الصور المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الهائلة تلوح في الأفق فوق ما يبدو أنه منازل.وطُلب من آلاف الأشخاص الفرار من النيران سريعة الحركة، والتي يُعتقد أنها بدأت عندما أطاحت الرياح العاتية بخطوط الكهرباء.وطُلب من بلدة لويزفيل التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف شخص، إلى جانب 13 ألفًا من سكان سوبريور، إجلاء منازلهم، مع وصف خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الوضع بأنه "مهدد للحياة".وأعلن حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس حالة الطوارئ بسبب ما قال إنه حريق مدمر. وقال إنه على عكس حرائق الولاية السابقة، الحريق الحالي ليس في الريف بل في أماكن مأهولة بالناس.ومثل الكثير من مناطق الغرب الأمريكي، تقع كولورادو في قبضة جفاف استمر لسنوات ترك المنطقة جافًا وعرضة لحرائق الغابات.
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أمريكا

الحرائق تلتهم مئات المنازل بولاية كولورادو الأمريكية

02:51 GMT 31.12.2021 (تم التحديث: 03:00 GMT 31.12.2021)
© Sputnik . Munzer Saeedحرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا
حرائق اللاذقية 8-9 أكتوبر/تشرين الأول - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© Sputnik . Munzer Saeed
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قالت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، إن مئات المنازل يُخشى أن تُفقد في حرائق الغابات المتسارعة في ولاية كولورادو الأمريكية، تزامنا مع اشتعال النيران في مناطق أصابها الجفاف التاريخي.
واحترق ما لا يقل عن 1600 فدان في مقاطعة بولدر، ومعظمها في الضواحي، مع تحذيرات من سقوط قتلى وجرحى مع احتدام الحريق في الفنادق ومراكز التسوق.
وقال جو بيلي قائد شرطة مقاطعة بولدر في مؤتمر صحفي "نعلم أن ما يقرب من 370 منزلا في تقسيم ساجامور ... احترقوا. هناك احتمال أن 210 منازل احترقت أيضا في أولد تاون سوبريور"، بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف: "أود أن أؤكد أنه بسبب حجم وكثافة هذا الحريق ووجوده في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان، لن نتفاجأ إذا كانت هناك إصابات أو وفيات".
وأظهرت الصور المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الهائلة تلوح في الأفق فوق ما يبدو أنه منازل.
وطُلب من آلاف الأشخاص الفرار من النيران سريعة الحركة، والتي يُعتقد أنها بدأت عندما أطاحت الرياح العاتية بخطوط الكهرباء.
وطُلب من بلدة لويزفيل التي يبلغ عدد سكانها 20 ألف شخص، إلى جانب 13 ألفًا من سكان سوبريور، إجلاء منازلهم، مع وصف خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الوضع بأنه "مهدد للحياة".
وأعلن حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس حالة الطوارئ بسبب ما قال إنه حريق مدمر. وقال إنه على عكس حرائق الولاية السابقة، الحريق الحالي ليس في الريف بل في أماكن مأهولة بالناس.
ومثل الكثير من مناطق الغرب الأمريكي، تقع كولورادو في قبضة جفاف استمر لسنوات ترك المنطقة جافًا وعرضة لحرائق الغابات.
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