https://arabic.sputniknews.com/20211231/السلطات-الصينية-تتهم-شركات-أمريكية-بـالغباء-وقصر-النظر-لتطبيقها-قانونا-فرضه-بايدن-1054788347.html

السلطات الصينية تتهم شركات أمريكية بـ"الغباء وقصر النظر" لتطبيقها قانونا فرضه بايدن

السلطات الصينية تتهم شركات أمريكية بـ"الغباء وقصر النظر" لتطبيقها قانونا فرضه بايدن

اتهمت السلطات الصينية شركات أمريكية بما قالت إنه "غباء وقصر نظر"، بسبب قيامها بإزالة منتجات إقليم شينغيانغ من متاجرها. 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T09:56+0000

2021-12-31T09:56+0000

2021-12-31T09:56+0000

الصين

أمريكا

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وحسب رويترز، فقد اتهمت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع الصينية اليوم الجمعة، عملاق البيع بالتجزئة الأمريكي وول مارت وسلسلة سامز كلوب التابعة له بـ "الغباء وقصر النظر".وقالت الوكالة إن سبب الاتهام هو ما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أن سامزكلوب أزال منتجات شينغيانغ من المتاجر.وكان رواد مواقع التواصل قد تناقلوا الأسبوع الماضي، عبر منصة ويبو، لقطات شاشة يُزعم أنها تُظهر إزالة المنتجات من منطقة شينغيانغ الواقعة في أقصى غرب الصين، من تطبيق متجر سامز كلوب عبر الإنترنت، وهو ما جعل الأخيرة يتعرض لانتقادات شديدة في الصين.واتهمت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، في بيان على موقعها على الإنترنت، سامز كلوب بمقاطعة منتجات شينجيانغ ومحاولة "التلاعب" بقضية شينجيانغ من خلال التزام الصمت.وقالت اللجنة: "إن إزالة جميع المنتجات من منطقة ما دون سبب وجيه يخفي دافعًا خفيًا ويكشف عن الغباء وقصر النظر وسيكون له بالتأكيد عواقبه السيئة".وحسب بيان صادر عن الشركة، نشرته رويترز، فقد اعتذرت بعد أن أثارت رسالتها التي طلبت من الموردين عدم الحصول على منتجات أو عمالة من منطقة تركستان الشرقية "شينغيانغ" رد فعل عنيف.وكانت إنتل قد نشرت خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ما وصفته برسالة سنوية إلى الموردين، مفادها أنه "طُلب منها التأكد من أن سلسلة التوريد الخاصة بها لا تستخدم أي عمالة أو سلع أو خدمات مصدر من منطقة شينغيانغ"، بعد القيود التي فرضتها "عدة حكومات".وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في شينغيانغ، موطن الإييغور ذات الأغلبية المسلمة في البلاد، بما في ذلك العمل القسري، ونفت بكين هذه المزاعم مرارا.

https://arabic.sputniknews.com/20211112/بايدن-يوقع-تشريعا-يفرض-قيودا-على-شركات-صينية-1050683700.html

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