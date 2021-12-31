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https://arabic.sputniknews.com/20211231/السيسي-يهنئ-ملوك-ورؤساء-دول-العالم-بحلول-العام-الجديد-1054796386.html
السيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بحلول العام الجديد
السيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بحلول العام الجديد
تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2022. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:14+0000
2021-12-31T13:14+0000
2021-12-31T13:14+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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وحسب بوابة "أخبار اليوم"، أعرب السيسي عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم بالخير والازدهار والاستقرار. وأشار الرئيس المصري إلى تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم .كما بعث السيسي ببرقية تهنئة لأبناء مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق. كما أعرب عن أمله بأن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم في مستقبل أفضل وغد مشرق.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/وزير-مصري-يكشف-هدية-السيسي-إلى-المواطنين-مع-بداية-العام-الجديد-1054595748.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر
السيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بحلول العام الجديد
تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة الاحتفال ببدء العام الميلادي الجديد 2022.
وحسب بوابة "
أخبار اليوم
"، أعرب السيسي عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم بالخير والازدهار والاستقرار.
وأشار
الرئيس المصري
إلى تطلعه بكل تفاؤل أن يشهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة من التنمية والتقدم من خلال تضافر الجهود والالتزام بالتعاون المشترك من أجل تحقيق مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع شعوب العالم .
كما بعث السيسي ببرقية تهنئة لأبناء
مصر
في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم بمناسبة بدء العام الجديد، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.
كما أعرب عن أمله بأن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم في مستقبل أفضل وغد مشرق.