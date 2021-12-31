https://arabic.sputniknews.com/20211231/الصين-تعلق-على-رسالة-بوتين-لشي-صداقتنا-غير-قابلة-للكسر-1054799206.html

الصين تعلق على رسالة بوتين لشي: صداقتنا غير قابلة للكسر

الصين تعلق على رسالة بوتين لشي: صداقتنا غير قابلة للكسر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، إن الصين تقدر تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الثنائية، وتؤكد أن آفاق المزيد من... 31.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-31T14:48+0000

2021-12-31T14:48+0000

2021-12-31T14:48+0000

روسيا

العالم

الصين

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موسكو- سبوتنيك. يوم الخميس، في رسالة تهنئة للزعيم الصيني شي جين بينغ، شدد بوتين على أن روسيا والصين حافظتا على حوار مثمر في عام 2021 وحققتا مستوى عال من التعاون في التجارة والعلوم.وقال بوتين إن هذا التعاون أدى إلى نتائج عملية رغم جائحة "كوفيد 19" المستمرة، معربا عن تطلعه إلى الاجتماع مع شي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.من جانبه علق تشاو في مؤتمر صحفي بأن الصين تقدر بشدة التصريحات الإيجابية للرئيس بوتين بشأن العلاقات الصينية الروسية، وتمنياته الطيبة لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية.وأشار المتحدث إلى أن العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا ارتقت إلى مستوى أعلى حيث ساهمت "جودة ومعايير" أعلى في دعم السلام والاستقرار في العالم.وأضاف أن الصداقة الصينية الروسية غير قابلة للكسر والتعاون بين البلدين يحمل وعدا كبيرا، متابعا: "لدينا توقعات كبيرة وثقة كبيرة بالعلاقات الصينية الروسية في العام المقبل".واختتم تشاو حديثه قائلا إن الصين تؤمن بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا وبالتنمية المشتركة لأجندة عالمية تؤدي إلى إقامة "نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع يتشارك مصير البشرية".

https://arabic.sputniknews.com/20211230/من-الرياح-إلى-الطاقة-النووية-كيف-تتعاون-روسيا-والصين-في-مجال-الطاقة؟-1054758040.html

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