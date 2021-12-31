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العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، التحقيق مع قائد شرطة بابل. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:03+0000
2021-12-31T11:03+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.وقال المصدر إن "الغانمي استدعى قائد شرطة محافظة بابل للتحقيق معه في حادثة جبلة التي راح ضحيتها نحو 20 شخصا".وأشار المصدر إلى أن "استدعاء وزير الداخلية، شمل مجموعة منتسبين وضباط".
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أخبار العراق اليوم

العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة

11:03 GMT 31.12.2021
© AP Photo / Emad Matti الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
 الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Emad Matti
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قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، التحقيق مع قائد شرطة بابل.
وأفادت "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2021
العراق... تفكيك عبوة ناسفة بالقرب من جسر في بابل
16 نوفمبر, 12:23 GMT
وقال المصدر إن "الغانمي استدعى قائد شرطة محافظة بابل للتحقيق معه في حادثة جبلة التي راح ضحيتها نحو 20 شخصا".
وأشار المصدر إلى أن "استدعاء وزير الداخلية، شمل مجموعة منتسبين وضباط".
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