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https://arabic.sputniknews.com/20211231/العراق-التحقيق-مع-قائد-شرطة-بابل-بسبب-مجزرة-جبلة-1054791192.html
العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، التحقيق مع قائد شرطة بابل. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T11:03+0000
2021-12-31T11:03+0000
2021-12-31T11:03+0000
أخبار العراق اليوم
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وأفادت "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.وقال المصدر إن "الغانمي استدعى قائد شرطة محافظة بابل للتحقيق معه في حادثة جبلة التي راح ضحيتها نحو 20 شخصا".وأشار المصدر إلى أن "استدعاء وزير الداخلية، شمل مجموعة منتسبين وضباط".
https://arabic.sputniknews.com/20211116/العراق-تفكيك-عبوة-ناسفة-قرب-في-بابل-1050719151.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق... التحقيق مع قائد شرطة بابل بسبب مجزرة جبلة
قرر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، التحقيق مع قائد شرطة بابل.
وأفادت "السومرية نيوز"، نقلا عن مصدر أمني، بأن الغانمي، استدعى قائد شرطة بابل على خلفية مجزرة جبلة في محافظة بابل.
وقال المصدر إن "الغانمي استدعى قائد شرطة محافظة
بابل
للتحقيق معه في حادثة جبلة التي راح ضحيتها نحو 20 شخصا".
وأشار المصدر إلى أن "استدعاء وزير الداخلية، شمل مجموعة منتسبين وضباط".