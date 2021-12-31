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العربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح
العربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح
أعلنت شركة صناعية عسكرية روسية انتهاء اختبارات الحالة للجيل الجديد من المركبات المدرعة الروسية "أتليت" بنجاح. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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وقال المدير العام للشركة للمطورة لهذه المدرعة، ألكسندر كراسوفيتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اجتازت "أتليت" اختبارات الحالة بنجاح. أكدت سيارتنا جميع الخصائص التكتيكية والتقنية المعلنة. وبموجب قرار لجنة الدولة، يوصى بقبول عربات أتليت المدرعة لتزويد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".يذكر أن الجيل الجديد من السيارات المدرعة "أتليت" لديه نظام للعجلات 4 × 4 وهو مخصص لنقل الأفراد والبضائع العسكرية مع ضمان المستوى المطلوب من الحماية، وجر المقطورات، وأسلحة التركيب، والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة.المميزات الرئيسية بين السيارة الجديدة وسيارة "تايغر" المدرعة هي زيادة سعة الحمولة إلى 1600 كيلوغرام، وزيادة مقاومة الألغام إلى كيلوغرامين من مادة "تي إن تي"، ومحرك الديزل الروسي "يا إم زي – 24-5347" الأكثر قوة، الذي تصل قوته إلى 240 حصانا.
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رصد عسكري

العربات المدرعة الروسية "أتليت" تجتاز اختبارات بنجاح

11:11 GMT 31.12.2021
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أعلنت شركة صناعية عسكرية روسية انتهاء اختبارات الحالة للجيل الجديد من المركبات المدرعة الروسية "أتليت" بنجاح.
وقال المدير العام للشركة للمطورة لهذه المدرعة، ألكسندر كراسوفيتسكي لوكالة "سبوتنيك": "اجتازت "أتليت" اختبارات الحالة بنجاح. أكدت سيارتنا جميع الخصائص التكتيكية والتقنية المعلنة. وبموجب قرار لجنة الدولة، يوصى بقبول عربات أتليت المدرعة لتزويد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".
وأشار المجمع الصناعي العسكري إلى أن المرحلة المقبلة ستكون إعداد الوثائق والإجراءات المعيارية للقبول الرسمي من مدرعات "اتليت" لتزويد القوات المسلحة الروسية وبدء إنتاجها التسلسلي.
يذكر أن الجيل الجديد من السيارات المدرعة "أتليت" لديه نظام للعجلات 4 × 4 وهو مخصص لنقل الأفراد والبضائع العسكرية مع ضمان المستوى المطلوب من الحماية، وجر المقطورات، وأسلحة التركيب، والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة.
المميزات الرئيسية بين السيارة الجديدة وسيارة "تايغر" المدرعة هي زيادة سعة الحمولة إلى 1600 كيلوغرام، وزيادة مقاومة الألغام إلى كيلوغرامين من مادة "تي إن تي"، ومحرك الديزل الروسي "يا إم زي – 24-5347" الأكثر قوة، الذي تصل قوته إلى 240 حصانا.
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