العقاقير الخافضة للكوليسترول لها آثار جانبية خطيرة يمكن أن تسبب الوفاة

غالبًا ما يُطلق على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) اسم الكوليسترول "الضار" لأنه يلتصق ببعضه البعض داخل الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. لذلك يتم تشجيع أي تدخل يتعارض مع هذه العملية.في الطرف الأقصى من الطيف يوجد انحلال الربيدات، وهو شكل نادر جدًا يهدد الحياة بسبب تلف العضلات، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".ويحذر الخبراء من أن "انحلال الربيدات يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا في العضلات وتلفًا للكبد وفشلًا كلويًا وموتًا".وتجدر الإشارة إلى أن "مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة للغاية منخفضة ويتم احتسابها في حالات قليلة لكل مليون شخص يتناولون العقاقير الخافضة للكوليسترول. يمكن أن يحدث انحلال الربيدات عند تناول العقاقير الخافضة للكوليسترول مع بعض الأدوية أو إذا كنت تتناول جرعات عالية من العقاقير الخافضة للكوليسترول".من المهم التأكيد على أن العديد من الأشخاص الذين يتناولون العقاقير الخافضة للكوليسترول لا يعانون من آثار جانبية.
الستاتينات هي مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم.
غالبًا ما يُطلق على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) اسم الكوليسترول "الضار" لأنه يلتصق ببعضه البعض داخل الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. لذلك يتم تشجيع أي تدخل يتعارض مع هذه العملية.
في الطرف الأقصى من الطيف يوجد انحلال الربيدات، وهو شكل نادر جدًا يهدد الحياة بسبب تلف العضلات، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".
ويحذر الخبراء من أن "انحلال الربيدات يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا في العضلات وتلفًا للكبد وفشلًا كلويًا وموتًا".
وتجدر الإشارة إلى أن "مخاطر الآثار الجانبية الخطيرة للغاية منخفضة ويتم احتسابها في حالات قليلة لكل مليون شخص يتناولون العقاقير الخافضة للكوليسترول. يمكن أن يحدث انحلال الربيدات عند تناول العقاقير الخافضة للكوليسترول مع بعض الأدوية أو إذا كنت تتناول جرعات عالية من العقاقير الخافضة للكوليسترول".
من المهم التأكيد على أن العديد من الأشخاص الذين يتناولون العقاقير الخافضة للكوليسترول لا يعانون من آثار جانبية.