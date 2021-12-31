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القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد مسؤول سابق اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله
القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد مسؤول سابق اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله
قدمت مجموعة شركات سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري، لكنّها رُفضت. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T09:44+0000
2021-12-31T09:44+0000
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ولي العهد محمد بن سلمان
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وجاء رفض الدعوى بعد التماس من وزارة العدل الأمريكية يفيد بأن المضي قدما في هذه القضية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وهاجم الجبري، في مقابلة على التلفزيون الأمريكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، مقدما الكثير من الادعاءات، ومنها اتهامه بإرسال فريق إلى كندا لمحاولة اغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية. وتتهمه السلطات السعودية بالفساد والاختلاس والهروب من العدالة، وهو ينفي ذلك.وذكر مصدر أمريكي مطلع، أن الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع دعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.من جانبه، أكد الجبري تمسكه بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل ودي.يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم على موقع سبوتنيك.
https://arabic.sputniknews.com/20211025/المسؤول-الذي-اتهم-ابن-سلمان-بمحاولة-اغتياله-يسلم-قناة-أمريكية-فيديو-يكشف-أسرار-صادمة-1050530484.html
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العالم العربي, العالم, ولي العهد محمد بن سلمان

القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد مسؤول سابق اتهم ابن سلمان بمحاولة اغتياله

09:44 GMT 31.12.2021
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
© REUTERS / COURTESY OF SAUDI ROYAL COURT
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قدمت مجموعة شركات سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق، سعد الجبري، لكنّها رُفضت.
وجاء رفض الدعوى بعد التماس من وزارة العدل الأمريكية يفيد بأن المضي قدما في هذه القضية قد يهدد الأمن القومي الأمريكي، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن "سبب انخراط المخابرات الأمريكية ووزارة العدل في هذه القضية هو أن الجابري كان مسؤولًا استخباراتيًا قديمًا في مكافحة الإرهاب، وله الفضل، وفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين، في إنقاذ آلاف الأمريكيين".
وهاجم الجبري، في مقابلة على التلفزيون الأمريكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، مقدما الكثير من الادعاءات، ومنها اتهامه بإرسال فريق إلى كندا لمحاولة اغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2021
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وتتهمه السلطات السعودية بالفساد والاختلاس والهروب من العدالة، وهو ينفي ذلك.
وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان سابق إن الجبري "مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات".
وذكر مصدر أمريكي مطلع، أن الرياض وضعت واشنطن في مأزق بعد رفع دعوى ضد الجبري في أمريكا، لأن هذا من شأنه كشف معلومات سرية تشمل العلاقات الاستخباراتية والعمليات والمصادر والأساليب السرية.
من جانبه، أكد الجبري تمسكه بـ"حماية أسرار" المملكة العربية السعودية رغم "الحملة القاسية" ضده، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل ودي.
يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم على موقع سبوتنيك.
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