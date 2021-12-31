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القضاء المصري يخلي سبيل علا القرضاوي
القضاء المصري يخلي سبيل علا القرضاوي
أعلن مصدر قضائي مصري، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل، علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 31.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-31T13:04+0000
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أخبار مصر الآن
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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، عن مصدر مسؤول، قوله إنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي، بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، نقلا عن مصدر أمني، في وقت سابق، بأنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب الإخوانية علا القرضاوي، عن الطعام داخل محبسها.يشار إلى أن المحكمة كانت قد جددت حبس علا القرضاوي، 45 يوما؛ لاتهامها بتمويل الإرهاب والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.ووجهت النيابة العامة المصرية، لعلا القرضاوي، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية وإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية.
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أخبار مصر الآن

القضاء المصري يخلي سبيل علا القرضاوي

13:04 GMT 31.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique /
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أعلن مصدر قضائي مصري، اليوم الجمعة، إخلاء سبيل، علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، عن مصدر مسؤول، قوله إنه تم إخلاء سبيل علا القرضاوي، بموجب قرار من النيابة العامة على ذمة التحقيقات.
وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، نقلا عن مصدر أمني، في وقت سابق، بأنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إضراب الإخوانية علا القرضاوي، عن الطعام داخل محبسها.
يشار إلى أن المحكمة كانت قد جددت حبس علا القرضاوي، 45 يوما؛ لاتهامها بتمويل الإرهاب والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
ووجهت النيابة العامة المصرية، لعلا القرضاوي، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية وإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية.
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